全體證券商9月份稅後淨利125億元 累計稅後淨利743億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025年9月券商經營概況。資料來源：臺灣證券交易所
今(2025)年9月全體證券商稅後淨利125.22億元，較8月衰退25.11億元，減幅約16.7%。累計前九月全體證券商稅後淨利743.67億元，較去(2024)年同期衰退59.87億元，約7.45%。

9月大盤總成交值約10.188兆元，較8月增加8.10%，使證券商經紀手續費收入較8月成長；9月自營的證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利較8月衰退30.52億元，減幅約52.20%；9月證券商承銷業務淨利較8月成長4.88億元，減幅約44.69%。累計今年前九9月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去年同期衰退；本期自營的出售證券利益較少，使證券商自營業務淨利較去年同期衰退42.70億元，約19.26%；本期承銷業務淨利較去年同期成長5.30億元，約8.5%。

