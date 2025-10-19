快訊

元大證券 ETF 存股計畫 這兩檔為孩子存股首選標的

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大證券擁有全台最多據點，讓爸媽輕鬆開啟理財起手式，年底前還可把握投資小確幸。元大證券／提供
元大證券擁有全台最多據點，讓爸媽輕鬆開啟理財起手式，年底前還可把握投資小確幸。元大證券／提供

台股投資人開戶結構顯著年輕化，根據臺灣證券交易所公開數據0至19歲的開戶較去年同期增長16%，在所有年齡層中成長幅度最高，顯示越來越多父母為孩子的投資理財超前布署。元大證券也觀察到，今(2025)年台股定期定額的未成年扣款人數已較去年同期增長三成，每月投資金額集中落在5,000元至15,000元，而未成年戶數約定扣款標的方面，則由話題不斷的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）兩檔ETF分別位居第一、第二，可見市值型、高股息型的ETF仍是爸媽為孩子存股首選標的。

若要為小孩開證券戶布局投資理財，需要至券商臨櫃辦理，光是選擇投資商品與準備繁瑣的各項開戶文件，往往讓父母難以跨出第一步。元大證券不僅擁有全台灣最多據點，多數人在公司或住家都能就近前往開戶，線上同時提供「未成年開戶懶人包」，大幅降低臨櫃開戶的障礙。開戶後理財商品的選擇也相當齊全，投資先生APP具備台股、美股、基金下單功能，還能簡單切換親子帳戶，讓爸媽輕鬆開啟孩子理財起手式。

為減輕爸媽為小孩存股的負擔，元大證券「存股計畫」也祭出豐厚的抵用金及抽獎活動：今年12月31日前新開立證券戶，就可獲贈300元台股電子交易手續費抵用金及星宇商務艙東京雙人來回機票等多項萬元大獎的抽獎機會；達成台股定期定額、台股ETF交易任務，還能領取最高1,300元手續費抵用金並累積抽獎機會，為存教育基金之路添加投資小確幸，活動已獲得許多爸媽的熱烈迴響。

