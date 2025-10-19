卡位投等美債趁現在 大華銀 00959B 單位配發0.045元

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會正式啟動降息循環，加之中美貿易衝突持續升溫，全球債市氣氛明顯轉多，具備高票息優勢的投資等級債ETF再度成為市場資金焦點！大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠指出，自今(2025)年9月啟動降息之後，聯準會鴿派立場愈加明確，降息之外，聯準會更有望結束縮表，意味未來貨幣政策寬鬆空間更大，現在正是投資人卡位降息初期「高息甜蜜期」的好時點。 

聯準會主席鮑爾10月14日最新公開談話，除了對降息立場更加明確之外，甚至表態可望結束自2022年中開始的縮減資產負債表。郭修誠表示，美國通膨降溫，更重要的是勞動市場展現明顯疲態，代表聯準會很有可能採取更加寬鬆貨幣政策對應，預估2025年至少在11、12月各有一次降息機會，而縮表最快可能會在2026年上半年結束。 

郭修誠指出，在利率轉折期，具備高票息、長天期特色的投資等級債ETF是投資人有利的鎖利工具。其中，票面利率、殖利率在同類產品中皆居前的大華投等美債15Y+正是優選標的。 

00959B嚴選票面利率最高前10%、剩餘存續期間15年以上的投資等級債，並透過月配息設計提供投資人持續現金流。隨降息循環展開，高票息長天期債可望同時受惠於「息收＋價差」雙引擎，為追求穩健收益的投資人創造長期機會。不過，當前市場震盪加劇，投資人進場前也應關注價格波動風險。 

00959B最新配息結果為每單位配發0.045元，持續維持穩健的月月配息節奏。除息日為11月3日，收益發放日為11月25日。若想參與此次配息發放，最後買進日為10月31日！

美國聯準會 降息

