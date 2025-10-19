快訊

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

颱風+東北季風共伴效應 6縣市大雨特報「持續下到晚上」

美麗華摩天輪故障停擺 30男女受困驚魂逾半小時

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣電路板產業國際展會即將開展 法人：重點關注6間台廠

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
半導體產品示意圖。圖／AI生成
半導體產品示意圖。圖／AI生成

第26屆台灣電路板產業國際展會(TPCA Show 2025)將於22日至24日在台北南港展覽館一館開展，國際構裝暨電路板研討會(IMPACT 2025)亦於21日至24日同期舉辦。法人表示，重點關注台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）、金居（8358）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）等廠商。

今年展會主題聚焦於 AI 應用從資料中心延伸至邊緣裝置所帶來的技術挑戰與新機會，展示內容包括載板與高階電路板製造、封裝視界、智聯製造、次世代核心、高速邊緣、車用科技、綠能科技及智慧工廠等，並強調半導體封裝、PCB、載板及相關技術在實現高效能與低功耗解決方案中的核心作用。

在 AI PCB 規格及效能需求持續發展下，預期 PCB、CCL 及其核心材料的升級發展將是展場重點。

法人認為，2025年台灣電路板產業國際展會重點將聚焦於 PCB 核心材料 CCL 及其上游原料包括銅箔、玻纖布、樹脂的升級趨勢；另外，先進封裝技術促使 IC 載板朝更高層數更大尺寸方向升級，並驅動半導體與 PCB 供應鏈更加緊密。

PCB 半導體 印刷電路板

延伸閱讀

2026 Polestar 3 迎來重大升級 現有車主竟可免費升級硬體！

台灣電路板展22日登場 鏈結半導體聚焦AI浪潮

10月22日電路板展 七巨頭與會 對 PCB 業前景看法受關注

PCB不可或缺的鑽針廠─尖點

相關新聞

全體證券商9月份稅後淨利125億元 累計稅後淨利743億元

今(2025)年9月全體證券商稅後淨利125.22億元，較8月衰退25.11億元，減幅約16.7%。累計前九月全體證券商...

台灣電路板產業國際展會即將開展 法人：重點關注6間台廠

第26屆台灣電路板產業國際展會(TPCA Show 2025)將於22日至24日在台北南港展覽館一館開展，國際構裝暨電路...

亂世淘金「三好股」當靠山 日月光、景碩等可望追漲抗跌

川普TACO交易大行其道，又逢美股大廠公布財報，台股在高檔易受消息面干擾。法人表示，獲法人青睞、且9月營收月增、前三季營...

外資獲利了結…台積電股價回檔 台股多頭氣勢受挫

台股本周高檔震盪，權王台積電劇烈波動，牽動大盤漲跌。台積電法說釋出超亮眼財報及展望，吸引外資券商研究端（Sellside...

台股後市 盯美大廠財報

大盤在9月初回測月線整理後強勢上攻，加權指數屢創歷史新高，最高達27,732點，波段累計上漲逾3,500點。法人分析，近...

就市論勢／特用化學、IC 設計 可留意

晶圓龍頭大廠法說會釋出利多，但昨（17）日加權指數不漲反跌，終場下跌345.5點收27,302點，但本周台股周線收紅，平均日均量5,909.33億元。三大法人本周清一色站在賣方，外資賣超968億元，投信調節92.77億元，自營商減持71.22億元，三大法人單周合計賣超1,131.9億元，為今年來第四大單周合計賣超金額。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。