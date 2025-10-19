台積電ADR收黑 法人：AI需求暢旺估台股緩步盤堅

快訊

中央社／ 台北19日電

美股週五反彈，台積電ADR則下跌1.59%。法人分析，台股創高後漲多修正，上週五收黑。由於台積電展望優於預期，全球AI需求仍強，加上市場期待「川習會」有助美中貿易戰趨緩，台股有望緩步盤堅，留意中小型股輪動表現。

美國在貿易問題上向中國釋出和解訊號，加上投資人對地區銀行疑慮舒解，美股週五反彈收高。道瓊工業指數上漲238.37點，或0.52%；標準普爾500指數上漲34.94點，或0.53%；以科技股為主的那斯達克指數上漲117.43點，或0.52%；費城半導體指數下跌22.037點，或0.32%。

中國宣布對稀土出口實施大範圍限制，美國總統川普（Donald Trump）揚言加徵100%關稅報復，但他隨後有意降溫，美中雙方私下也表達希望至少暫時平息彼此貿易爭端的意願。

由於市場對於AI的樂觀展望稍趨謹慎，甲骨文重挫近7%，台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.59%，收295.08美元；輝達小漲、特斯拉漲逾2%。

回顧上週台股表現，16日盤中指數衝上27732.78點歷史新高後轉弱，台積電法說會優於預期，但台股17日指數不漲反跌，終場下跌345.5點，跌幅1.25%，收在27302.37點。台股週線小漲0.45點，勉強保住連8紅。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台積電法說會第3季財報與第4季展望皆優於預期，但台股上週五出現下跌走勢，主要因指數領先創高，高檔出現短線漲多的獲利了結賣壓。

不過，郭明玉指出，從晶圓龍頭大廠釋出AI算力的樂觀展望分析，全球AI成長暢旺無虞，搭配第4季向來有旺季行情加持，台股表現無須看淡，但留意近期震盪波動可能較大。

台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，台股指數仍有向上的空間，儘管台積電法說會後股價表現偏弱，主要是因市場原本預期更為樂觀，加上股價先前已提前反映，因此上週五走勢相對平淡，但並不代表趨勢反轉。

他指出，市場仍在期待即將登場的「川習會」，整體氛圍並未轉壞，但美中雙方短期內要達成協議仍不容易。所幸貿易戰情勢不至於明顯升溫，台股指數預料將以「緩步盤堅」為主，不太可能再度急漲，資金反而會轉向中小型股輪動表現。

他進一步指出，4大雲端服務供應商（CSP）將在月底前陸續公布資本支出計畫，理論上將持續增加，顯示市場對AI基本面仍具高度信心。

此外，近期科技大廠頻繁結盟，例如甲骨文（Oracle）與超微（AMD）合作，顯示AI生態系加速擴張，相關硬體供應鏈以台廠為主，對台股整體而言仍是明確利多。

