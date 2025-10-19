台積電利多出盡？ 台股短線高檔震盪整理、周線收小紅

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數上周五下跌345點，收在27,302點，成交量5,564億元。籌碼面部分，三大法人賣超316.8億元，其中外資現貨賣超219.9億元，期貨淨空單增加3,551口至25,586口。投信賣超58.3億元，自營商賣超38.5億元。上周雖然維持周線收紅，指數僅小漲0.45點。

永豐期貨分析，17日台股在台積電（2330）法說會激勵創高後出現明顯獲利了結賣壓，整體氣氛由樂觀轉為觀望。台積電早盤雖一度維持高檔，但隨市場情緒降溫與短線資金退場，股價盤中回落，顯示短線資金調節意願強烈。法說會內容雖整體正向，特別是AI帶動的先進製程需求與毛利率維持高檔，但由於市場先前已提前反映相關利多，形成「利多出盡」格局，短線技術面面臨壓力。台積電權值下挫使加權指數同步回測，電子族群獲利了結氣氛蔓延，資金短暫轉向中小型股與政策題材概念股。

整體而言，此波修正屬於漲多後的健康整理，非趨勢反轉訊號，關鍵在於外資後續態度與成交量能能否維持。若外資未連續大幅賣超且台積電守穩，仍有機會於本周重新站回短期均線。操作上宜採高出低接、嚴守支撐的策略，靜待市場情緒消化完畢後再行加碼。

