亞股創四年來新高 將持續受惠於美元走弱
亞股創四年來新高，霸菱投顧對未來12個月的前景依然樂觀。美國聯準會（Fed）新一輪降息周期將為亞洲各國央行帶來更多彈性，尤其是南亞地區需要降低利率來刺激經濟成長。
霸菱投顧指出，歷史經驗顯示，假設美國經濟避免衰退，美元走弱將有利於亞股。從結構性來看，由於持續的去美元化趨勢及對美國資產過度配置的擔憂，美元面臨貶值的壓力，市場對此利多的持續更有信心。
霸菱投顧認為，中國大陸股市動能可望持續，得益於評價合理，且有22兆美元家庭儲蓄可能投資於當地股市。雖然最近美中關係緊張，但如果川習會順利進行，貿易休戰或許有助於緩和緊張局勢，並可能降低陸股的政治風險。
霸菱投顧表示，印度為內需市場，看好受惠於消費成長和政策改革的產業；人工智慧（AI）仍是推動台灣及南韓表現的關鍵驅動力；印尼可望有落後補漲行情，泰國政策有望提振消費及經濟成長。
