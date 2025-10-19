亂世淘金「三好股」當靠山 日月光、景碩等可望追漲抗跌

川普TACO交易大行其道，又逢美股大廠公布財報，台股在高檔易受消息面干擾。法人表示，獲法人青睞、且9月營收月增、前三季營收仍成長的個股，具籌碼面、基本面支撐，包括鴻海、日月光投控（3711）、景碩等，可望在台股高檔震盪時成為投資人的靠山股。

篩選近五日三大法人買超逾5,000張，9月營收月增、前三季營收年增的雙成長個股，共有聯電、鴻海、台新新光金、日月光投控、景碩、遠傳、台泥、旺宏、華通、國巨*、大亞、大成鋼、強茂、矽格、高力、良維等16檔，顯示不僅AI相關類股有人愛，非電金族群的低位階股也吸引法人進場逢低布局。

中國大陸日前宣布史上最嚴的稀土出口管制令，美國總統川普隨後便揚言將要對中國大陸商品加徵100%關稅，顯然美中雙方都在爭取談判籌碼。

法人認為，在月底APEC川習會之前，市場恐怕都得提心吊膽，萬一有任何的風吹草動，都會挑起台股敏感神經。

回歸基本面來看，今年以來AI概念股大多有亮麗表現，當中，鴻海9月營收創新高，近周又獲三大法人買超2.8萬張，股價更於16、17日逆勢強彈，成為大盤撐盤要角。

法人分析，主因鴻海第4季AI機櫃出貨持續放量，且AI伺服器需求強勁，將延續至2026年。

景碩受惠漲價題材，營收已經連四月呈現月增，近周獲三大法人買超1.6萬張，帶動股價在整理兩個多月之後，展開補漲，17日逆勢上漲2.3%，一度攀上155元波段新高；CPO族群的矽格則獲外資連九個交易日買超，17日股價上漲1.5%，一舉站上周、月、季線，將挑戰今年新高。

展望後市，台新投顧副總黃文清表示，台股短線將持續震盪，但美國降息幾乎已確定，資金維持寬鬆，可留意美股與台股重要法說結果。從基本面來看，AI需求增溫與資本支出擴大等正向展望，仍然有利台股長線多頭方向。現階段看好AI伺服器相關供應鏈，包括組裝、機櫃、滑軌、散熱、電源管理，以及受惠缺貨漲價題材的銅箔基板、載板、記憶體等個股。