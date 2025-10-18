外資獲利了結…台積電股價回檔 台股多頭氣勢受挫

台股本周高檔震盪，權王台積電（2330）劇烈波動，牽動大盤漲跌。台積電法說釋出超亮眼財報及展望，吸引外資券商研究端（Sellside）爭相調高目標價，但外資客戶端（Buyside）採取獲利了結策略，在法說會當天起連兩日大舉調節持股，昨（17）日單日賣超金額達184.6億元，合計兩天賣超287.8億元，一買一賣大相逕庭看法、操作引起熱議。

法人指出，10月下旬面臨美國貿易政策不確定性、台積電漲多修正雙重壓力，但台股多頭格局尚未改變，月底APEC會議「川習會」可望見面，台股在短暫休整後研判11、12月將重啟攻勢，第4季有機會挑戰28,000點；且鴻海等輝達供應鏈出貨暢旺的利多，與iPhone 17銷售優，亦帶動蘋概股補漲。

台積電法說會後，多家外資券商爭先恐後搶推新報告，滙豐、美銀、高盛、麥格理等當天晚間便調高台積電目標價，大和資本昨天也跟進將目標價由1,250元大舉上調至1,660元。目前外資圈目標價最高為Aletheia的2,100元，超過2,000元大關的還有滙豐的2,050元。

儘管外資券商最新報告看好台積電股價後續表現，但股價在法說會後翌日、昨天大跌35元收1,450元。統一投顧總經理廖婉婷、第一金投顧董事長黃詣庭等分析，國際資金不見得看壞台積電，但股價短線漲幅已大，因此法說會後出現「利多出盡」的修正壓力。

不只台積電，觀察外資本周五個交易日中，在集中市場除16日買超外，其餘四天都站在賣方，總計本周集中市場整體賣超金額逼近千億元達967.9億元。當中最大苦主是台積電，光是台積電本周即賣超逾3.9萬張，賣超金額達569.9億元，占整體賣超金額逾五成八。

台股昨天因台積電股價拉回，加上其他AI族群短線漲多修正，雖有鴻海領軍上揚，加權指數終場仍下跌345點收27,302點，壓縮本周漲點僅剩0.45點，驚險守住周線連八紅。

三大法人昨天都站在賣方，外資賣超219.9億元，轉買為賣，主要賣超台積電、緯創、台達電、華邦電、智邦；投信賣超57.6億元，同樣轉買為賣，主要賣超健策、台達電、聯發科、台光電；自營商賣超38.5億元，三大法人合計賣超316.1億元。八大公股行庫敲進台積電、鴻海、緯創等權值股，買超31.6億元。