台股後市 盯美大廠財報

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

大盤在9月初回測月線整理後強勢上攻，加權指數屢創歷史新高，最高達27,732點，波段累計上漲逾3,500點。法人分析，近來市場訊息紛雜，台股因短線漲幅已大，陸續出現獲利了結賣壓；此時正值美股財報周起跑，企業釋出利多或利空訊息，對供應鏈有密切影響，將是下周選股關鍵。

美股與台股具高度連動，主因美股科技巨頭幾乎都與台廠有上下游供應鏈的緊密關係。法人認為，大盤短線與年線乖離率擴大，累積過熱修正壓力，加上盤面資金快速輪動，預期台股高檔震盪加劇。尤其中共將在20日到23日舉行四中全會，月底還有APEC川習是否互動等關鍵，一旦美中貿易衝突升溫，雙邊談判出現利空，恐導致台股跌破重要支撐，將拉長整理時間。

就目前已公布的艾司摩爾（ASML）與台積電（2330）財報來看，對第4季與明年展望持續樂觀，法人預測AI與半導體先進製程仍是推升大盤上揚的主力。輝達GB300將在第4季進入出貨高峰，有利組裝廠、高壓直流電（HVDC）、載板、封測等族群輪動表現，尤其主流族群中，位階較低的個股，可望有機會展開補漲。

此外，蘋果推出搭載M5晶片新品，包括MacBook Pro、iPad Pro及Apple Vision Pro等，有利久無表現的蘋果供應鏈表現。法人也看好，第4季為散裝航運旺季，在運價回升以及地緣政治下的重建商機發酵，低位階航運股具上漲潛力。

