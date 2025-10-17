快訊

爭睹巨星風采！BLACKPINK晚間飛抵高雄 小港機場湧粉絲接機

美地區銀行再爆雷！川普談話救市 道瓊翻紅、台指期夜盤翻轉

花蓮又有堰塞湖 秀林鄉「這些地區」明天停班停課

本周航運股漲逾3％最多 整體台股市值卻幾乎無成長

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
本周產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲3.32％為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌9.79％為最大。（美聯社）
本周產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲3.32％為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌9.79％為最大。（美聯社）

根據臺灣證券交易所統計，10月17日發行量加權股價指數收盤為27,302.37點，較上周(10月9日)的27,301.92點上漲0.45點、漲幅約為0.002％，台灣50指數收盤為24,456.74點，較上周的24,384.84點上漲71.90點、漲幅約為0.29％，寶島股價指數收盤為30,492.83點，較上周的30,525.29點下跌32.46點、跌幅約為0.11％。

10月17日全體上市公司市場總值為新台幣88兆1,788.38億元，較上周(10月9日)市值88兆1,643.32億元增加145.06億元，增幅約為0.02％。

產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲3.32％為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌9.79％為最大，未含金融類指數上漲4.25點、漲幅約為0.02％，未含電子類指數下跌33.09點、跌幅約為0.17％，未含金融電子類指數下跌25.66點、跌幅約為0.19％。

本周集中交易市場總成交金額為2兆9,546.63億元，全體上市股票成交金額為2兆26,953.26億元，股票成交量周轉率為3.19％，各產業上市股票交易情形如下，成交金額前三名：

第一名，半導體類10,254.40億元，占全體上市股票交易金額38.05％

第二名，電子零組件類4,641.43億元，占全體上市股票交易金額17.22％

第三名，電腦及週邊設備類3,137.69億元，占全體上市股票交易金額11.64％

成交量週轉率前三名產業為：第一名，電器電纜類10.29％。第二名，半導體類10.23％。第三名，電子零組件類9.57％。

累計今年年初開盤迄今共192個交易日，集中市場總成交金額為74兆1,444.86億元，市場日平均成交金額為3,861.69億元，股票成交量周轉率為86.73％，股票日平均成交量周轉率為0.45％。

（以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料）

股票 半導體

延伸閱讀

台積電釋利多指數卻下跌 法人：短線震盪屬健康 調整布局首選趨勢族群

星雲周飆46%奪漲幅王！台股周線連8紅 五大權值分歧

台股拉回修正 下跌345點收27,302點 台積電下挫35元收1,450元

憂台股AI熱錢與停滯產業成二個世界 林右昌：大家不願意面對的事實

相關新聞

本周航運股漲逾3％最多 整體台股市值卻幾乎無成長

根據臺灣證券交易所統計，10月17日發行量加權股價指數收盤為27,302.37點，較上周(10月9日)的27,301.9...

台積電法說報佳音外資卻不埋單？慘遭賣超逾1.2萬張 但卻續買超鴻海

台股17日收27,302.37點，下跌345.5點，三大法人全數賣超，外資賣超219.97億元，統計外資買賣超個股發現，...

台積電釋利多指數卻下跌 法人：短線震盪屬健康 調整布局首選趨勢族群

台積電（2330）法說會釋出利多，但17日股價卻是不漲反跌， 拖累台股大指數下跌345.5點，跌幅1.25%，以27,3...

券商9月賺125.22億元 台股大漲但自營商獲利衰退達52.2％

9月份全體證券商稅後淨利125.22億元，較上月衰退25.11億元、月減16.70％。累計1至9月全體證券商稅後淨利74...

三大皆空！法人轉賣超316億元 外資調節近220億元

台股17日受台積電（2330）法說利多出盡影響，股價收在當日最低1,450元，台達電（2308）、智邦（2345）、奇鋐...

聚泰興櫃前法說 以創新與堅持邁向資本市場

聚隆（1466）轉投資的聚泰（7862）環保科技17日於台北君悅飯店舉行興櫃前法人說明會，現場嘉賓雲集。活動由主辦券商華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。