本周航運股漲逾3％最多 整體台股市值卻幾乎無成長
根據臺灣證券交易所統計，10月17日發行量加權股價指數收盤為27,302.37點，較上周(10月9日)的27,301.92點上漲0.45點、漲幅約為0.002％，台灣50指數收盤為24,456.74點，較上周的24,384.84點上漲71.90點、漲幅約為0.29％，寶島股價指數收盤為30,492.83點，較上周的30,525.29點下跌32.46點、跌幅約為0.11％。
10月17日全體上市公司市場總值為新台幣88兆1,788.38億元，較上周(10月9日)市值88兆1,643.32億元增加145.06億元，增幅約為0.02％。
產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲3.32％為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌9.79％為最大，未含金融類指數上漲4.25點、漲幅約為0.02％，未含電子類指數下跌33.09點、跌幅約為0.17％，未含金融電子類指數下跌25.66點、跌幅約為0.19％。
本周集中交易市場總成交金額為2兆9,546.63億元，全體上市股票成交金額為2兆26,953.26億元，股票成交量周轉率為3.19％，各產業上市股票交易情形如下，成交金額前三名：
第一名，半導體類10,254.40億元，占全體上市股票交易金額38.05％
第二名，電子零組件類4,641.43億元，占全體上市股票交易金額17.22％
第三名，電腦及週邊設備類3,137.69億元，占全體上市股票交易金額11.64％
成交量週轉率前三名產業為：第一名，電器電纜類10.29％。第二名，半導體類10.23％。第三名，電子零組件類9.57％。
累計今年年初開盤迄今共192個交易日，集中市場總成交金額為74兆1,444.86億元，市場日平均成交金額為3,861.69億元，股票成交量周轉率為86.73％，股票日平均成交量周轉率為0.45％。
（以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言