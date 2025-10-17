本周航運股漲逾3％最多 整體台股市值卻幾乎無成長

根據臺灣證券交易所統計，10月17日發行量加權股價指數收盤為27,302.37點，較上周(10月9日)的27,301.92點上漲0.45點、漲幅約為0.002％，台灣50指數收盤為24,456.74點，較上周的24,384.84點上漲71.90點、漲幅約為0.29％，寶島股價指數收盤為30,492.83點，較上周的30,525.29點下跌32.46點、跌幅約為0.11％。

10月17日全體上市公司市場總值為新台幣88兆1,788.38億元，較上周(10月9日)市值88兆1,643.32億元增加145.06億元，增幅約為0.02％。

產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲3.32％為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌9.79％為最大，未含金融類指數上漲4.25點、漲幅約為0.02％，未含電子類指數下跌33.09點、跌幅約為0.17％，未含金融電子類指數下跌25.66點、跌幅約為0.19％。

本周集中交易市場總成交金額為2兆9,546.63億元，全體上市股票成交金額為2兆26,953.26億元，股票成交量周轉率為3.19％，各產業上市股票交易情形如下，成交金額前三名：

成交量週轉率前三名產業為：第一名，電器電纜類10.29％。第二名，半導體類10.23％。第三名，電子零組件類9.57％。

累計今年年初開盤迄今共192個交易日，集中市場總成交金額為74兆1,444.86億元，市場日平均成交金額為3,861.69億元，股票成交量周轉率為86.73％，股票日平均成交量周轉率為0.45％。

（以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料）