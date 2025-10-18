就市論勢／特用化學、IC 設計 可留意

盤面分析

晶圓龍頭大廠法說會釋出利多，但昨（17）日加權指數不漲反跌，終場下跌345.5點收27,302點，但本周台股周線收紅，平均日均量5,909.33億元。三大法人本周清一色站在賣方，外資賣超968億元，投信調節92.77億元，自營商減持71.22億元，三大法人單周合計賣超1,131.9億元，為今年來第四大單周合計賣超金額。

台股指標龍頭法說不論第3季財報與第4季展望皆優於預期，但台股反而下跌，主因大盤本周再度創高後出現獲利了結賣壓。不過全球AI成長暢旺無虞，搭配第4季向來有旺季行情加持，台股表現無須看淡，惟需留意近期震盪波動可能較大。

投資建議

目前大盤2026年的預估本益比已來到18倍水準，高於長期平均15倍，有基本面支撐，估值上移仍為合理，且籌碼結構仍穩健，融資餘額距離4月前的高位仍有一段差距，主要因為股價漲勢過快，市場一有風吹草動易造成技術性拉回，而短線震盪屬健康調整。

看好台股後市，選股以趨勢族群為主，包括晶圓代工、AI伺服器、電子零組件如電源、散熱、CCL、PCB、封測介面設備、特用化學、IC設計、金融保險等。