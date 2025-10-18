就市論勢／特用化學、IC 設計 可留意

經濟日報／ 郭明玉（PGIM保德信金滿意基金經理人）

盤面分析

晶圓龍頭大廠法說會釋出利多，但昨（17）日加權指數不漲反跌，終場下跌345.5點收27,302點，但本周台股周線收紅，平均日均量5,909.33億元。三大法人本周清一色站在賣方，外資賣超968億元，投信調節92.77億元，自營商減持71.22億元，三大法人單周合計賣超1,131.9億元，為今年來第四大單周合計賣超金額。

台股指標龍頭法說不論第3季財報與第4季展望皆優於預期，但台股反而下跌，主因大盤本周再度創高後出現獲利了結賣壓。不過全球AI成長暢旺無虞，搭配第4季向來有旺季行情加持，台股表現無須看淡，惟需留意近期震盪波動可能較大。

投資建議

目前大盤2026年的預估本益比已來到18倍水準，高於長期平均15倍，有基本面支撐，估值上移仍為合理，且籌碼結構仍穩健，融資餘額距離4月前的高位仍有一段差距，主要因為股價漲勢過快，市場一有風吹草動易造成技術性拉回，而短線震盪屬健康調整。

看好台股後市，選股以趨勢族群為主，包括晶圓代工、AI伺服器、電子零組件如電源、散熱、CCL、PCB、封測介面設備、特用化學、IC設計、金融保險等。

台積電釋利多指數卻下跌 法人：短線震盪屬健康 調整布局首選趨勢族群

星雲周飆46%奪漲幅王！台股周線連8紅 五大權值分歧

台股拉回修正 下跌345點收27,302點 台積電下挫35元收1,450元

台股半導體ETF 衝高價

外資獲利了結…台積電股價回檔 台股多頭氣勢受挫

台股本周高檔震盪，權王台積電劇烈波動，牽動大盤漲跌。台積電法說釋出超亮眼財報及展望，吸引外資券商研究端（Sellside...

台股後市 盯美大廠財報

大盤在9月初回測月線整理後強勢上攻，加權指數屢創歷史新高，最高達27,732點，波段累計上漲逾3,500點。法人分析，近...

趨吉避凶股 買盤轉進

美中在稀土管制、加徵關稅等動作中，加上各自放話，實際狀況讓外界如霧裡看花、愈看愈花，連帶台股行情也上沖下洗，為避免美中火...

本周航運股漲逾3％最多 整體台股市值卻幾乎無成長

根據臺灣證券交易所統計，10月17日發行量加權股價指數收盤為27,302.37點，較上周(10月9日)的27,301.9...

台積電法說報佳音外資卻不埋單？慘遭賣超逾1.2萬張 但卻續買超鴻海

台股17日收27,302.37點，下跌345.5點，三大法人全數賣超，外資賣超219.97億元，統計外資買賣超個股發現，...

