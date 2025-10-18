趨吉避凶股 買盤轉進

美中在稀土管制、加徵關稅等動作中，加上各自放話，實際狀況讓外界如霧裡看花、愈看愈花，連帶台股行情也上沖下洗，為避免美中火車對撞情況發生，內資、外資圈買盤也提前轉進鴻海（2317）、日月光投控等十檔，來趨吉避凶。

觀察本周三大法人買賣超，內資、外資法人圈也開始調整持股，全周買超逾20億元的個股，包括鴻海、日月光投控、南亞科、高力、雙鴻、緯穎、創意、景碩、聯電、國巨*等十檔「趨吉避凶」股，相關個股包括伺服器、散熱、封測等AI供應鏈，以及股價位階偏低的成熟製程、被動元件等族群。

美國總統川普在國慶連假期間，因不滿中國大陸對稀土祭出史上最嚴出口管制措施，也放話將對中國大陸加徵100%關稅，但隨後又指出，「美國想要幫助中國，而不是傷害它」，市場以態度軟化來解讀中，緩和投資人緊張情緒，但隨後在中國政府強硬回應稀土及設備出口管制立場，且釋放「打，奉陪到底；談，大門敞開」立場中，引發外界對美中關係的高度疑慮。

反應在三大法人本周進出上，也因為美中關係不明等疑慮，操作轉趨謹慎，其中，不僅全周外資賣超968億元、投信賣超92億元、自營商買賣超71億元，三大法人合計全周賣超1, 131億元。

大型法人機構認為，美中關稅與貿易緊張加劇，也將推升AI硬體成本與供應鏈不確定性；若雙方談判未能緩和，將間接放慢美國AI基礎設施與資料中心擴建的速度，美中關係演變，除觀察近期雙方放話內容外，主要聚焦在31日APEC會議時，川習會是否登場而定，在變數未澄清前，投資人對行情宜謹慎進出，且宜以短線為主，中長線買盤不適合在此時以大部位方式進場。