趨吉避凶股 買盤轉進

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

美中在稀土管制、加徵關稅等動作中，加上各自放話，實際狀況讓外界如霧裡看花、愈看愈花，連帶台股行情也上沖下洗，為避免美中火車對撞情況發生，內資、外資圈買盤也提前轉進鴻海（2317）、日月光投控等十檔，來趨吉避凶。

觀察本周三大法人買賣超，內資、外資法人圈也開始調整持股，全周買超逾20億元的個股，包括鴻海、日月光投控、南亞科、高力、雙鴻、緯穎、創意、景碩、聯電、國巨*等十檔「趨吉避凶」股，相關個股包括伺服器、散熱、封測等AI供應鏈，以及股價位階偏低的成熟製程、被動元件等族群。

美國總統川普在國慶連假期間，因不滿中國大陸對稀土祭出史上最嚴出口管制措施，也放話將對中國大陸加徵100%關稅，但隨後又指出，「美國想要幫助中國，而不是傷害它」，市場以態度軟化來解讀中，緩和投資人緊張情緒，但隨後在中國政府強硬回應稀土及設備出口管制立場，且釋放「打，奉陪到底；談，大門敞開」立場中，引發外界對美中關係的高度疑慮。

反應在三大法人本周進出上，也因為美中關係不明等疑慮，操作轉趨謹慎，其中，不僅全周外資賣超968億元、投信賣超92億元、自營商買賣超71億元，三大法人合計全周賣超1, 131億元。

大型法人機構認為，美中關稅與貿易緊張加劇，也將推升AI硬體成本與供應鏈不確定性；若雙方談判未能緩和，將間接放慢美國AI基礎設施與資料中心擴建的速度，美中關係演變，除觀察近期雙方放話內容外，主要聚焦在31日APEC會議時，川習會是否登場而定，在變數未澄清前，投資人對行情宜謹慎進出，且宜以短線為主，中長線買盤不適合在此時以大部位方式進場。

延伸閱讀

台積電法說報佳音外資卻不埋單？慘遭賣超逾1.2萬張 但卻續買超鴻海

中國祭出新稀土管制 紐時：要川普勿放任鷹派官員

G7組統一陣線對抗中稀土管制 拚實現供應多元化

鴻海（2317）盤中觸及230！網笑「慶生行情到來」：10月多軍勝率70%

相關新聞

外資獲利了結…台積電股價回檔 台股多頭氣勢受挫

台股本周高檔震盪，權王台積電劇烈波動，牽動大盤漲跌。台積電法說釋出超亮眼財報及展望，吸引外資券商研究端（Sellside...

台股後市 盯美大廠財報

大盤在9月初回測月線整理後強勢上攻，加權指數屢創歷史新高，最高達27,732點，波段累計上漲逾3,500點。法人分析，近...

就市論勢／特用化學、IC 設計 可留意

晶圓龍頭大廠法說會釋出利多，但昨（17）日加權指數不漲反跌，終場下跌345.5點收27,302點，但本周台股周線收紅，平均日均量5,909.33億元。三大法人本周清一色站在賣方，外資賣超968億元，投信調節92.77億元，自營商減持71.22億元，三大法人單周合計賣超1,131.9億元，為今年來第四大單周合計賣超金額。

趨吉避凶股 買盤轉進

美中在稀土管制、加徵關稅等動作中，加上各自放話，實際狀況讓外界如霧裡看花、愈看愈花，連帶台股行情也上沖下洗，為避免美中火...

本周航運股漲逾3％最多 整體台股市值卻幾乎無成長

根據臺灣證券交易所統計，10月17日發行量加權股價指數收盤為27,302.37點，較上周(10月9日)的27,301.9...

台積電法說報佳音外資卻不埋單？慘遭賣超逾1.2萬張 但卻續買超鴻海

台股17日收27,302.37點，下跌345.5點，三大法人全數賣超，外資賣超219.97億元，統計外資買賣超個股發現，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。