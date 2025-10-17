台股本週微漲0.45點 上市公司總市值維持88兆元

快訊

中央社／ 台北17日電
台積電本週舉行法人說明會，會前股價提前反應大漲，週五利多出盡回檔。（路透）
台積電本週舉行法人說明會，會前股價提前反應大漲，週五利多出盡回檔，17日集中市場指數收在27302.37點，週漲0.45點。根據台灣證券交易所統計，上市公司最新總市值為新台幣88兆1788億元，較上週略增約145億元。

產業別指數方面，本週漲幅以航運類指數上漲3.32%最大，跌幅最大是玻璃陶瓷類指數下跌9.79%。其他未含金融類指數上漲4.25點，漲幅約0.02%；未含電子類指數下跌33.09點，跌幅約0.17%；未含金融電子類指數下跌25.66點，跌幅約0.19%。

本週成交金額前3名產業為半導體類，成交金額1兆254億元，占全體上市股票交易金額比重38.05%；電子零組件類成交金額4641.43億元，占比17.22%；電腦及週邊設備類成交金額3137.69億元，占比11.64%。

成交量週轉率前3名產業分別為電器電纜類10.29%、半導體類10.23%和電子零組件類9.57%。

今年初開盤迄今共192個交易日，集中市場總成交金額為74兆1444億元，市場日平均成交金額3861.69億元；股票成交量週轉率86.73%，股票日平均成交量週轉率0.45%。

股票 半導體

相關新聞

台積電法說報佳音外資卻不埋單？慘遭賣超逾1.2萬張 但卻續買超鴻海

台股17日收27,302.37點，下跌345.5點，三大法人全數賣超，外資賣超219.97億元，統計外資買賣超個股發現，...

台積電釋利多指數卻下跌 法人：短線震盪屬健康 調整布局首選趨勢族群

台積電（2330）法說會釋出利多，但17日股價卻是不漲反跌， 拖累台股大指數下跌345.5點，跌幅1.25%，以27,3...

券商9月賺125.22億元 台股大漲但自營商獲利衰退達52.2％

9月份全體證券商稅後淨利125.22億元，較上月衰退25.11億元、月減16.70％。累計1至9月全體證券商稅後淨利74...

三大皆空！法人轉賣超316億元 外資調節近220億元

台股17日受台積電（2330）法說利多出盡影響，股價收在當日最低1,450元，台達電（2308）、智邦（2345）、奇鋐...

聚泰興櫃前法說 以創新與堅持邁向資本市場

聚隆（1466）轉投資的聚泰（7862）環保科技17日於台北君悅飯店舉行興櫃前法人說明會，現場嘉賓雲集。活動由主辦券商華...

