聽新聞
0:00 / 0:00
台股本週微漲0.45點 上市公司總市值維持88兆元
台積電本週舉行法人說明會，會前股價提前反應大漲，週五利多出盡回檔，17日集中市場指數收在27302.37點，週漲0.45點。根據台灣證券交易所統計，上市公司最新總市值為新台幣88兆1788億元，較上週略增約145億元。
產業別指數方面，本週漲幅以航運類指數上漲3.32%最大，跌幅最大是玻璃陶瓷類指數下跌9.79%。其他未含金融類指數上漲4.25點，漲幅約0.02%；未含電子類指數下跌33.09點，跌幅約0.17%；未含金融電子類指數下跌25.66點，跌幅約0.19%。
本週成交金額前3名產業為半導體類，成交金額1兆254億元，占全體上市股票交易金額比重38.05%；電子零組件類成交金額4641.43億元，占比17.22%；電腦及週邊設備類成交金額3137.69億元，占比11.64%。
成交量週轉率前3名產業分別為電器電纜類10.29%、半導體類10.23%和電子零組件類9.57%。
今年初開盤迄今共192個交易日，集中市場總成交金額為74兆1444億元，市場日平均成交金額3861.69億元；股票成交量週轉率86.73%，股票日平均成交量週轉率0.45%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言