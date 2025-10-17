台股本週微漲0.45點 上市公司總市值維持88兆元

台積電本週舉行法人說明會，會前股價提前反應大漲，週五利多出盡回檔，17日集中市場指數收在27302.37點，週漲0.45點。根據台灣證券交易所統計，上市公司最新總市值為新台幣88兆1788億元，較上週略增約145億元。

產業別指數方面，本週漲幅以航運類指數上漲3.32%最大，跌幅最大是玻璃陶瓷類指數下跌9.79%。其他未含金融類指數上漲4.25點，漲幅約0.02%；未含電子類指數下跌33.09點，跌幅約0.17%；未含金融電子類指數下跌25.66點，跌幅約0.19%。

本週成交金額前3名產業為半導體類，成交金額1兆254億元，占全體上市股票交易金額比重38.05%；電子零組件類成交金額4641.43億元，占比17.22%；電腦及週邊設備類成交金額3137.69億元，占比11.64%。

成交量週轉率前3名產業分別為電器電纜類10.29%、半導體類10.23%和電子零組件類9.57%。

今年初開盤迄今共192個交易日，集中市場總成交金額為74兆1444億元，市場日平均成交金額3861.69億元；股票成交量週轉率86.73%，股票日平均成交量週轉率0.45%。