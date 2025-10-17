快訊

台積電法說報佳音外資卻不埋單？慘遭賣超逾1.2萬張 但卻續買超鴻海

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
台股17日收27,302.37點，下跌345.5點，三大法人全數賣超，外資賣超219.97億元，統計外資買賣超個股發現，元大台灣50（0050）高居外資賣超第一名，單日賣超10萬1,150張，法說會報佳音的台積電（2330）也遭外資賣超12,682張，連二賣；不過，股價逆勢上漲的鴻海（2317）則獲外資買超12,771張，連二買。

台股早盤以27,399.91點開低，權王台積電第3季財報亮眼，第4季財測也不錯，且如市場預期二度上修全年展望，董事長暨總裁魏哲家表示，將今年全年美元營收成長幅度從7月時預測接近30%，上修至Mid-thirty（30%的中間值約34~36%），可惜，股價卻是不漲反跌，收在今日最低的1,450元。

台積電收黑之外，台達電（2308）、智邦（2345）、奇鋐（3017）、川湖（2059）、緯穎（6669）、健策（3653）。台光電（2383）、廣達（2382）等同步走弱，不過，鴻海收226.5元， 上漲3.5元， 成為抗跌指標，南亞科（2408）、日月光投控（3711）、聯電（2303）、台塑（1301）等逆勢上漲；大盤指數則是收在27,302.37點，下跌345.5點。

三大法人賣超316.89億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超219.97億元，投信賣超58.36億元；自營商賣超（合計）38.55億元，其中自營商（自行買賣）買超1.54億元、自營商（避險）賣超40.09億元。

統計外資賣超前十名個股，元大台灣50高居外資賣超冠軍，其次是賣超華邦電（2344）40,486張，台新新光金（2887）也遭外資賣超30,964張；另外，台積電遭外資賣超12,682張，連二賣；力積電（6770）逆勢獲得外資買超43,734張，居買超個股冠軍，其次是買超聯電34,456張，鴻海也獲外資買超12,771張。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
