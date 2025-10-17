快訊

金鐘60／根本新郎新娘進場！陳漢典紅毯甜蜜告白：主持12年最大獎是Lulu

國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

紅色警戒！花蓮新堰塞湖恐潰決 縣府強制撤離民有、民樂部落近千人

聽新聞
0:00 / 0:00

券商9月賺125.22億元 台股大漲但自營商獲利衰退達52.2％

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台灣證券交易所今天公布統計，9月全體證券商稅後淨利新台幣125.22億元，較8月衰退16.7%。示意圖。圖／AI生成
台灣證券交易所今天公布統計，9月全體證券商稅後淨利新台幣125.22億元，較8月衰退16.7%。示意圖。圖／AI生成

9月份全體證券商稅後淨利125.22億元，較上月衰退25.11億元、月減16.70％。累計1至9月全體證券商稅後淨利743.67億元，較去年同期衰退59.87億元、年減7.45％。

9月份大盤總成交值約10.188兆元、較上月增加8.1％，使證券商經紀手續費收入較上月成長；9月份自營的證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利較上月衰退30.52億元、月減約52.2％；9月份證券商承銷業務淨利較上月成長4.88億元、月增44.69％。

值得注意的是，加權指數9月大漲6.55％或1,587點，但自營商獲利卻較8月減少16.7％，評價損失不減反增。

累計本年度1至9月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去年同期衰退，年減7.61％；本期自營的出售證券利益較少，使證券商自營業務淨利較去年同期衰退42.70億元、年減19.26％；本期承銷業務淨利較去年同期成長5.30億元、年增8.5％。

證券商 自營商

延伸閱讀

自營業務獲利縮水 9月全體證券商賺125億元月減16%

台股拉回修正 下跌345點收27,302點 台積電下挫35元收1,450元

台股開盤下跌247點 台積電開低30元

台股半導體ETF 衝高價

相關新聞

券商9月賺125.22億元 台股大漲但自營商獲利衰退達52.2％

9月份全體證券商稅後淨利125.22億元，較上月衰退25.11億元、月減16.70％。累計1至9月全體證券商稅後淨利74...

台積電最後一盤爆5194張賣單！股價收今日最低1450元 市值37.6兆

台積電（2330）法說會後股價下跌，最後一盤爆5,194張賣單，再壓低股價，終場收在1,450元， 下跌35元， 跌幅2...

星雲周飆46%奪漲幅王！台股周線連8紅 五大權值分歧

台股本周延續多頭氣勢，周線連8紅、累計小漲0.45點，個股漲幅王由星雲（8047）拿下，10月以來指數已大漲近1,482...

三大皆空！法人轉賣超316億元 外資調節近220億元

台股17日受台積電（2330）法說利多出盡影響，股價收在當日最低1,450元，台達電（2308）、智邦（2345）、奇鋐...

聚泰興櫃前法說 以創新與堅持邁向資本市場

聚隆（1466）轉投資的聚泰（7862）環保科技17日於台北君悅飯店舉行興櫃前法人說明會，現場嘉賓雲集。活動由主辦券商華...

普發現金來了！加上年底旅行旺季…觀光類股成受惠族群

立法院三讀通過與普發現金有關的「韌性特別預算案」，預計11月上旬起發放。還有年底旅遊旺季將至，ITF旅展也揭幕在即，增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。