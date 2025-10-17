券商9月賺125.22億元 台股大漲但自營商獲利衰退達52.2％

9月份全體證券商稅後淨利125.22億元，較上月衰退25.11億元、月減16.70％。累計1至9月全體證券商稅後淨利743.67億元，較去年同期衰退59.87億元、年減7.45％。

9月份大盤總成交值約10.188兆元、較上月增加8.1％，使證券商經紀手續費收入較上月成長；9月份自營的證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利較上月衰退30.52億元、月減約52.2％；9月份證券商承銷業務淨利較上月成長4.88億元、月增44.69％。

值得注意的是，加權指數9月大漲6.55％或1,587點，但自營商獲利卻較8月減少16.7％，評價損失不減反增。

累計本年度1至9月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去年同期衰退，年減7.61％；本期自營的出售證券利益較少，使證券商自營業務淨利較去年同期衰退42.70億元、年減19.26％；本期承銷業務淨利較去年同期成長5.30億元、年增8.5％。