三大皆空！法人轉賣超316億元 外資調節近220億元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股17日受台積電（2330）法說利多出盡影響，股價收在當日最低1,450元。（路透）
台股17日受台積電（2330）法說利多出盡影響，股價收在當日最低1,450元，台達電（2308）、智邦（2345）、奇鋐（3017）、川湖（2059）、緯穎（6669）等電子權值要角同步走弱，大盤指數也開低收低345.5點、報27,302.37點，成交值縮減至5,329.44億元。三大法人轉賣超316.89億元。

累計一周小漲0.45點，周線連8紅，日均量放大至5,703億元；三大法人續賣超1,131.98億元。

統計三大法人17日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超219.97億元，投信賣超58.36億元；自營商賣超（合計）38.55億元，其中自營商（自行買賣）買超1.54億元、自營商（避險）賣超40.09億元。

盤面上，鴻海（2317）、南亞科（2408）、日月光投控（3711）、貿聯-KY（3665）、聯電（2303）、台塑（1301）等扮演抗空主力。鴻海受惠AI伺服器業務高速成長、折疊手機趨勢崛起，「已不只是組裝廠，更逐步成為AI與高階電子產品製造的核心供應商」，獲外資喊出400元目標價，股價連兩日走強；南亞科漲價題材催升股價突破百元關卡，挾逾26萬張大量強登漲停104元。貿聯受惠輝達（NVIDIA）800 VDC將帶動資料中心電源與散熱市場需求，獲得外資點名看好，股價刷新盤中1,315元、收盤1,295元雙高。

統計今日成交值超過百億元個股有7檔，股價表現以南亞科漲停最強、台達電跌2.54%最弱。依序為：台積電552.51億元，股價跌2.36%、收1,450元；南亞科267.06億元，股價漲9.59%、收104元；鴻海265.98億元，股價漲1.57%、收226.5元；華邦電（2344）201.24億元，股價跌0.11%、收43.95元；台達電123.17億元，股價跌2.54%、收999元；景碩（3189）121.77億元，股價漲2.37%、收151元；國巨*（2327）107.38億元，股價漲2.79%、收184.5元。

南亞科 台達電

