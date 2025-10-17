聚泰興櫃前法說 以創新與堅持邁向資本市場

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
聚泰環保科技興櫃前法人說明會，聚泰董事長周文東（左）、總經理周紹華（右）出席展望公司營運成果與未來發展藍圖。（聚泰/提供）
聚隆（1466）轉投資的聚泰（7862）環保科技17日於台北君悅飯店舉行興櫃前法人說明會，現場嘉賓雲集。活動由主辦券商華南永昌綜合證券董事長黃進明致開場引言，並由聚泰董事長周文東致詞，總經理周紹華向法人與媒體簡報公司營運成果與未來發展藍圖。作為聚泰主要股東的聚隆持股高達82%，隨著聚泰營運與獲利穩健成長，母公司聚隆也將同步受惠，整體集團動能更為強勁。

聚泰預計於10月22日登錄興櫃交易，象徵多年技術累積與永續堅持的成果，正式跨入資本市場新里程碑。

聚泰成立於2011年，原為母公司聚隆研發部的 纖維素長纖絲（Lyocell） 專案，致力於環保纖維素長纖技術的研發與製造，擁有從研發、試產到量產的完整製程能力。即使在疫情期間面臨全球停產與庫存壓力，公司仍堅持技術研發，並投入口罩熔噴布與防疫產品生產，成為「口罩國家隊」的一員，展現企業韌性與社會責任。

周文東表示：「那是我們最艱難的時刻，也是最關鍵的時刻。因為我們相信，這項環保且具前瞻性的纖維素長纖技術，不僅是未來潛力龐大的商業機會，更是對環境與永續的承諾。」

隨著全球ESG與永續時尚 意識抬頭，聚泰的Lyocell環保纖維素長纖絲以「可自然分解、具光澤、高附加價值」等特性，成功打入 ZARA、H&M、等國際成衣品牌供應鏈，成為全球綠色時尚的重要推手。聚泰亦取得多項永續與環保認證，並從代理銷售轉向建立自有客戶體系，展現技術實力與市場韌性。

受惠於Lyocell市場需求強勁，聚泰2025年第2季 毛利率達26.8%、稅後淨利0.43億元、EPS 1.07元，營運表現亮眼。法人預估，隨著2026年新產能開出及汽電共生系統導入，聚泰營運動能將迎來大成長！

根據Credence Research調查，全球Lyocell市場將從2024年的15.7億美元，以雙位數年複合成長率攀升至2032年的34.3億美元。聚泰具備技術領先與成本優勢，未來營收與獲利成長空間可期。

