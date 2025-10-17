星雲周飆46%奪漲幅王！台股周線連8紅 五大權值分歧

台股本周延續多頭氣勢，周線連8紅、累計小漲0.45點，個股漲幅王由星雲（8047）拿下，10月以來指數已大漲近1,482點、漲幅達5.74%。不過，受台積電（2330）法說利多出盡影響，17日大盤開低走低，收跌345.5點、至27,302.37點，成交值縮減至5,329億元，盤面氣氛轉趨觀望。

法人指出，受惠台積電法說報喜、貝森特宣布美中關稅休戰換取中國大陸稀土鬆綁、以及聯準會理事米倫釋出「一次降息兩碼」訊號等利多激勵，大盤仍有挑戰2萬8千點的空間。不過，台積電股價拉回、美國地區銀行再爆雷、輝達（NVIDIA）總部開發案卡關等利空干擾，使市場情緒轉趨謹慎，預料短線指數將維持高檔震盪。下周焦點將轉向全球主要經濟數據與企業財報表現。

觀察五大權值本周表現，鴻海（2317）漲勢最大、聯發科（2454）相對疲軟，台達電（2308）則是白忙一場。其中，台積電漲0.69%、收1,450元，期間最高1,495元、最低1,390元；鴻海漲2.26%、收226.5元，期間最高230元、最低203元；台達電持平收999元，期間最高1,060元、最低968元；聯發科跌1.12%、收1,330元，期間最高1,360元、最低1,300元；富邦金（2881）跌0.33%、收89.5元，期間最高35.74元、最低35.04元。

觀察本周漲幅前五大個股，多與AI伺服器、高階運算、被動元件及記憶體模組有關，在AI需求與高階應用帶動的庫存回補及價格上揚下，成為短線吸睛焦點。其中，星雲挾世紀*（5314）與信立聯手公開收購題材，股價連拉3根漲停，一周飆漲46.04%，收39.65元，勇奪漲幅王寶座；其餘依序為：宇瞻（8271）漲33.53%、收113.5元，瀚荃（8103）漲32.89%、收69.5元，歐格（3002）漲30.33%、收23.85元，凱鈺（5468）漲30.18%、收22元。

整體而言，台股周線續紅但動能轉趨分歧，權值股休兵、AI與記憶體族群接棒領軍，顯示資金輪動仍是主軸。