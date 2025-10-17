台積電最後一盤爆5194張賣單！股價收今日最低1450元 市值37.6兆

台積電（2330）法說會後股價下跌，最後一盤爆5,194張賣單，再壓低股價，終場收在1,450元， 下跌35元， 跌幅2.36%，市值跌落38兆元之下， 下滑至37.6兆元；統一投顧董事長黎方國認為，台積電的明年更加樂觀，預期明年1月的法說會將給出很多的展望，因此， 接下來的股價， 有望複製7月以來的行情表現。

台積電第3季財報亮眼，第3季合併營收9,899.2億元，季增6%，年增30.3%；稅後純益4,523億元，季增13.6%，年增39.1%，每股純益17.44元；若以美元計算，第3季營收331 億，年增40.8%，季增10.1 %；第3季毛利率為59.5%，營業利益率為50.6%，稅後純益率則為 45.7%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第4季展望，預估合併營收322~334 億美元；若以新台幣30.6 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 59~61%之間；營業利益率預計介於49~51% 之間。

台積電如預期二度上修全年展望，董事長暨總裁魏哲家表示，將今年全年美元營收成長幅度從7月時預測接近30%，上修至Mid-thirty（30%的中間值約34~36%）；魏哲家強調，AI相關需求非常強，加上非AI終端應用溫和復甦，及先進製程需求續強，因此調高今年美元營收年增率為34%至36%，明年也是健康的一年。

台積電從7月17日法說會當天收在1,130元一路走高，在10月16日法說會前一度在盤中寫下1,495元的歷史新高價，終場則是收在1,485元，統計兩次法說會間，股價上漲355元，3個月時間漲幅31.41%。

不過，台積電法說會後，17日卻是下跌的表現， 早盤以1,455元開出， 最後一盤爆量壓低收在今日的最低價位，以1,450元收盤，下跌35元， 市值也降至37.6兆元。

統一投顧董事長黎方國表示，台積電占權重超過4成，股價不太可能噴出，但是有望複製今年7月法說會後到這次法說會期間的行情表現，17日股價下跌只是漲多拉回休息，畢竟在法說會前已大漲，且頻創新高。

黎方國認為，台積電的明年更加樂觀，這次的法說會是年底最後一季，明年1月的法說會將會有更多的好消息釋出，以台積電以往的慣例來看， 包括明年全年展望、半導體產業成長率、晶圓代工成長率等， 很多的訊息會在明年1月提出。

黎方國強調， 明年1月的法說會將是重頭戲， 深具市場指標， 預期台積電將會給出很多的展望，因此， 接下來的股價， 有望複製7月以來的行情表現。