普發現金來了！加上年底旅行旺季…觀光類股成受惠族群

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
圖為餐飲業示意圖。圖／聯合報系資料照片
立法院三讀通過與普發現金有關的「韌性特別預算案」，預計11月上旬起發放。還有年底旅遊旺季將至，ITF旅展也揭幕在即，增加消費者預期心理，激勵觀光股大漲。其中飯店業者夏都（2722）拉至漲停，華園（2702）有漲逾5%表現，寒舍（2739）、雲品（2748）、雄獅（2731）、鳳凰（5706）、王品（2727）等都漲逾2％，強勢表態。

飯店業者夏都拉至漲停，華園也一度漲逾5%，寒舍盤中漲逾3%、雲品漲逾2％；旅行社業者雄獅（2731）、鳳凰盤中也雙雙破3%；餐飲集團王品漲幅也超過2％。除因普發現金確定，使市場看望觀光餐旅等內需消費動能外，近期也因連假頻繁、百貨公司周年慶陸續上檔，加上即將迎來年底旅遊旺季，加上ITF將於11月7日登場，今年展攤規模擴大至1,600攤，市場期待相關類股發展潛力。

營收基本面部分，飯店業及旅遊業營收9月普遍呈衰退，但利多因素降臨，市場看好後市將回暖。夏都9月營收年減25.7%，自結合併虧損0.2億元；累計前九月營收年減11.1%，前三季合併虧損0.4億元。國內兩大旅行社業者中，鳳凰9月營收年增6.1%，月增19.7%，累計前九月營收年增4.7%；雄獅年減8.4%，月增1.1%，累計前九月營收年增4.7%。

餐飲巨擘王品第3季業績表現則寫單季歷史次高，王品並表示，預期普發現金及連續假期，將持續推升營收。

