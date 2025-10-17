快訊

搶占 AI 元件核心商機！被動元件逆勢大爆發 國巨點火多檔攻漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
被動元件火力全開，今日老大哥國巨領漲，多檔攻漲停鎖死。圖/本報資料照片
被動元件火力全開，今日老大哥國巨領漲，多檔攻漲停鎖死。圖/本報資料照片

台股17日隨台積電（2330）回落低漲震盪，多數電子族群同步熄火。惟創新科技趨勢不變，被動元件位居所有電子產品的核心基礎元件，受惠AI伺服器與車用電子對高規格零件的強勁需求帶動，再加上庫存逐步消化與價格上揚，近期重奪市場目光，今日更在老大哥國巨*（2327）開低走高點火下，包括蜜望實（8043）、信昌電（6173）、大毅（2478）、華容（5328）、斐成（3313）等皆聯袂快攻漲停鎖死，凱美（2375）、華新科（2492）、台嘉碩（3221）也攜手強漲，整體多頭氣勢如虹，成為多方主攻手。

AI浪潮帶旺被動元件產業，AI伺服器和相關應用將刺激積層陶瓷電容（MLCC）等需求，被動元件族群近期開始吸引資金進駐。其中，龍頭指標國巨股價逐步墊高，今日更逆風上漲近4%，持續向200元關卡挺進。

國巨搭上AI熱潮，受惠輝達GB300及CSP ASIC伺服器大量導入鉭電容，旗下鉭電容大廠基美出貨激增，而鉭電容為被動元件中單價最高品項，隨著AI需求水漲船高，國巨營運也進補。同時，集團近年轉型高階應用市場，布局車用、工控與AI領域，並透過收購日本芝浦及公開收購茂達（6138）28.5％股權，借助全球通路優勢提升綜效，進一步強化集團競爭力。

信昌電指出，隨著第三代半導體材料，如碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）元件的快速崛起，市場對於高功率、高電壓被動元件的需求正在持續擴大。為滿足電動車（EV）、智慧電網、醫療設備、航空等高度整合應用領域的嚴苛要求，積層陶瓷電容（MLCC）的設計趨勢正朝著「更小體積、更高容量」的方向進化。在高階新興應用驅動下，被動元件產業的長期需求有望持續看漲。

