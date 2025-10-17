快訊

台積電法說重申2奈米需求 法人：4台鏈營運有望升溫

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台積電（2330）16日召開法說，營收、毛利率、營益率均超越原先財測區間，本次會中亦重申AI發展續強將帶動2奈米需求，且伴隨半導體在地化趨勢，法人表示，台廠材料供應鏈將共同受惠，其中包含新應材（4749）、中砂（1560）、昇陽半（8028）、台特化（4772）等，營運皆有望逐漸升溫。

展望下半年，台積電維持對AI相關需求的高度樂觀，並上修全年資本支出至400~420億美元，約70%投入先進製程，10~20%分配於特殊製程與先進封裝領域，2025年前三季累積資本支出9,154億，隱含公司預期第4季資本支出為3,090~3,702億。

台積電台灣仍為全球核心製造基地，新竹與高雄多期2奈米廠正在建設中。技術上，2奈米將於2025年底量產，2026年快速放量；後續N2P與A16預計於2026年下半年量產，分別針對功耗優化與高效能運算應用。

半導體耗材部分，N2如原先市場預期，將於第4季實現量產，良率狀況良好，預期2026年將快速放量。研究機構亦預期N2在前兩年tapeouts數量，將高於N3及N5的同期表現。

供應鏈方面，新應材獨供台積Rinse化學品；中砂在2奈米製程鑽石碟握有八成市占率；昇陽半於台積再生晶圓市占率約達六成，在先進製程中享有更高市占率，且2奈米再生晶圓用量大幅提升；台特化供應沉積製程用氣體，且2奈米所需氣體用量將大幅提升。

