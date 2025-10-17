茂綸盤中逼近百元、三日漲近兩成 外資回補助攻

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

半導體通路商茂綸（6227）17日盤中買盤積極，最高一度觸及98.9元，暫報96.9元、漲幅6.37%，成交量約3,291張。自10月14日的低點80.5元推升至今，三個交易日累計漲約20%，成為科技股矚目焦點。

基本面數字給了支撐。公司上週公布9月營收11.81億元，月減10.32%、年增23.31%；第3季營收47.93億元，季減10.24%、年增46.75%。1–9月累計營收135.41億元，較去年同期大增51.47%，顯示全年動能仍在高檔區間。

營運結構的轉向也是資金關注重點。董事長吳偉國於先前法說會指出，茂綸已從傳統半導體通路升級為「全方位服務」的解決方案供應商，結合系統、軟體與資安提供Total Service。包含GPU與AI伺服器機櫃在內的系統級產品，占比在不到一年已拉升逾10個百分點。在匯率自7月以來相對穩定的背景下，先前匯損可望回沖，對全年營運維持審慎樂觀看法。

籌碼面則由外資領軍：截至16日，近5日外資買超約203張、投信0、自營商小幅賣超20張，三大法人合計買超183張。

營收 半導體

