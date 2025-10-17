台積電漲不動了嗎？ 投顧董座說2,000元會到但需要…

台積電（2330）第3季財報爆好，多家外資也在法說會後第一時間調高目標價，目前最高喊到2,050元，且多給予「買進」或「優於大盤」評等，不料，台積電ADR及股價卻是雙雙下跌，到底台積電股價只是休息？或是到頂漲不動了？投顧董事長直言，2,000元的台積電一定會到，看好到明年1月的法說會前， 有望複製7月以來的行情表現。

台積電第3季合併營收9,899.2億元，季增6 %，年增30.3%；稅後純益4,523億元，季增13.6%，年增39.1%，每股純益17.44元；若以美元計算，第3季營收331 億，年增40.8%，季增10.1 %；第3季毛利率為59.5%，營業利益率為50.6%，稅後純益率則為 45.7%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第4季展望，預估合併營收322~334 億美元；若以新台幣30.6 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 59~61%之間；營業利益率預計介於49~51% 之間。

台積電如預期二度上修全年展望，董事長暨總裁魏哲家表示，將今年全年美元營收成長幅度從7月時預測接近30%，上修至Mid-thirty（30%的中間值約34~36%）；魏哲家強調，AI相關需求非常強，加上非AI終端應用溫和復甦，及先進製程需求續強，因此調高今年美元營收年增率為34%至36%，明年也是健康的一年。

多家外資在台積電法說會後第一時間上調目標價，且給予「買進」或「優於大盤」評等，外資目標價約介於1,361元到2,050元；喊出2,000元以上目標價的外資看好台積電長期成長的營運動能，上調2026、2027年每股稅後純益各13.8%、20.3%，分別至81.45元與98元，以2026年預估本益比25倍計算，目標價上調至2,050元。

統一投顧董事長黎方國強調， 台積電2,000元會到，但是需要耐心，以目前法人圈對台積電的EPS預估值來看，今年約EPS60~70元， 明年超過EPS75元，2027年EPS上看100元， 若以本益比23倍來計算，股價上看2,300元。

黎方國表示， 台積電占權重超過4成，股價不太可能噴出，但是有望複製今年7月法說會後到這次法說會期間的行情表現，17日股價下跌只是漲多拉回休息，畢竟在法說會前已大漲，且頻創新高。

黎方國認為，台積電的明年更加樂觀，這次的法說會是年底最後一季，明年1月的法說會將會有更多的好消息釋出，以台積電以往的慣例來看， 包括明年全年展望、半導體產業成長率、晶圓代工成長率等， 很多的訊息會在明年1月提出。

黎方國強調， 明年1月的法說會將是重頭戲， 深具市場指標， 預期台積電將會給出很多的展望，因此， 接下來的股價， 有望複製7月以來的行情表現；台積電在7月17日法說會當天收在1,130元，10月16日法說會當天則是以1,485元收盤兩次法說會間， 股價上漲355元。