快訊

鏟子超人勿入！光復鄉明疏散上千人 孕婦、臥病長者「動車不動人」

金鐘60／五大亮點一次看！小S蔡康永再合體 Lulu同場遇老公陳漢典、前男友阿達

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電法說會透露玄機？智慧機還有戲 聯發科股價早盤逆勢反彈

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
聯發科總經理暨營運長陳冠州。記者簡永祥攝影／聯合報系資料照片
聯發科總經理暨營運長陳冠州。記者簡永祥攝影／聯合報系資料照片

台積電（2330）16日法說會雖然第4季展望無太多超乎意外的驚喜，不過，問答期間法人關注智慧機庫存議題時，公司管理層說法似乎透露玄機。相關談話，讓業界認為智慧機市場不如外界推測悲觀且應還有看頭，台積電重量級夥伴聯發科（2454）17日早盤股價也逆勢反彈紅了，早盤最高反彈到1,360元，隨後在1,340元至1,335元上下震盪，表現仍優於大盤。

昨台積電法說會期間外界持續關注AI大趨勢，期間有分析師詢問關於智慧機市場庫存議題看法，台積電董事長暨總裁魏哲家給予明確答案，讓外界認為，目前市場對於智慧機應用過度唱衰與悲觀，但預期後續發展隨著AI多元應用功能滲透至智慧機終端，後市應該不至於太差或仍有基本盤。

昨分析師在台積電法說會上提問是否擔心智慧機預先建立庫存，魏哲家直球回應，不擔心預建庫存（prebuild），因為在這個階段，庫存水準已回到非常季節性且健康的水準。相關談話已讓業界吞下定心丸。

回顧今年2025年9月16日，聯發科技當時正式宣佈，聯發科首款採用台積電2奈米製程的旗艦系統單晶片（SoC）已成功完成設計定案（tape out），成為首批採用該技術的公司之一，並預計明年底進入量產。雙方一直以來持續在旗艦行動平台、運算、車用、資料中心等應用領域，一同打造兼具高效能與低功耗的晶片組，而此次合作更象徵聯發科技與台積公司堅實夥伴關係的全新里程碑。

台積電 智慧機 聯發科

延伸閱讀

台積二度調高全年展望 美元營收增幅上看36%

台積：持續在美買地擴產 打造超大晶圓廠聚落

台積電在美先進封裝 雙軌並進

魏哲家談美中角力 不影響AI成長

相關新聞

鴻海（2317）盤中觸及230！網笑「慶生行情到來」：10月多軍勝率70%

鴻海（2317）昨（16）日股價飆漲7.9%收在223原，今（17）日盤中一度觸及230元，連兩日上漲行情讓眾多投資人雀躍不已，高盛也有將鴻海目標價大提升至400元，升幅達52%，給予「買進」評等。

台積電「第4季是多賺的」跟去年整年相比！專家：每季配息加1元殖利率會好看很多

昨天台積電公布讓法人、投資人雀悅的財務報表之餘，大家是否會擔心「利多出盡」？因為美股的台積電ADR股價真的就跌了1.6%。不過沒關係，因為股價這種事本來就是看長不看短，而且台積電最近一個月的股價漲幅高

台股開盤下跌247點 台積電開低30元

台股17日開盤指數下跌247.96點，開盤指數為27,399.91點。台積電（2330）開盤價1,455元，下跌30元。

10年期美債利率創新低、債市多頭終於要到？辣媽：短期內確實偏樂觀

10年期美債殖利率跌破4%，創半年新低，債市多頭蠢動？週四（10/17），美國10年期公債殖利率跌破關鍵心理關卡 4%，最低來到 3.967%，創下自4月7日以來最低水準。 同時，2年期殖利率下探至3.412%，是2022年9月以來最低；30年期殖利率則回落至 4.587%。 這波債市反彈（殖利率下行）背後，有技術面避險壓力、經濟數據轉弱、銀行風險再起等多重推力，也同步帶動美股下跌，銀行類股領跌。

台積電法說重申2奈米需求 法人：4台鏈營運有望升溫

台積電（2330）16日召開法說，營收、毛利率、營益率均超越原先財測區間，本次會中亦重申AI發展續強將帶動2奈米需求，且...

台積電漲不動了嗎？ 投顧董座說2,000元會到但需要…

台積電（2330）第3季財報爆好，多家外資也在法說會後第一時間調高目標價，目前最高喊到2,050元，且多給予「買進」或「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。