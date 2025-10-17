台積電法說會透露玄機？智慧機還有戲 聯發科股價早盤逆勢反彈

台積電（2330）16日法說會雖然第4季展望無太多超乎意外的驚喜，不過，問答期間法人關注智慧機庫存議題時，公司管理層說法似乎透露玄機。相關談話，讓業界認為智慧機市場不如外界推測悲觀且應還有看頭，台積電重量級夥伴聯發科（2454）17日早盤股價也逆勢反彈紅了，早盤最高反彈到1,360元，隨後在1,340元至1,335元上下震盪，表現仍優於大盤。

昨台積電法說會期間外界持續關注AI大趨勢，期間有分析師詢問關於智慧機市場庫存議題看法，台積電董事長暨總裁魏哲家給予明確答案，讓外界認為，目前市場對於智慧機應用過度唱衰與悲觀，但預期後續發展隨著AI多元應用功能滲透至智慧機終端，後市應該不至於太差或仍有基本盤。

昨分析師在台積電法說會上提問是否擔心智慧機預先建立庫存，魏哲家直球回應，不擔心預建庫存（prebuild），因為在這個階段，庫存水準已回到非常季節性且健康的水準。相關談話已讓業界吞下定心丸。

回顧今年2025年9月16日，聯發科技當時正式宣佈，聯發科首款採用台積電2奈米製程的旗艦系統單晶片（SoC）已成功完成設計定案（tape out），成為首批採用該技術的公司之一，並預計明年底進入量產。雙方一直以來持續在旗艦行動平台、運算、車用、資料中心等應用領域，一同打造兼具高效能與低功耗的晶片組，而此次合作更象徵聯發科技與台積公司堅實夥伴關係的全新里程碑。