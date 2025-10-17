台塑集團拿什麼抗震？ 四寶齊漲、南亞科頻閃紅燈

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

受台積電（2330）法說利多出盡影響，台股17日陷入低檔震盪，不過台塑集團憑藉積極多元布局，科技與傳產雙引擎支撐，逆勢表現亮眼。南亞科（2408）早盤觸及漲停價104元，南電（8046）亦力守高檔，加上台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）及台塑化（6505）「四寶」同步走強，成為盤面撐盤要角之一。

台塑四寶第三季合計稅後淨利達130.31億元，全面由虧轉盈。其中，台塑化貢獻最大，稅後淨利85.84億元、每股盈餘（EPS）0.9元；南亞稅後淨利32.6億元、EPS 0.41元；台化稅後淨利17.87億元、EPS 0.3元；僅台塑仍虧損，每股稅後虧損0.09元。

記憶體子公司南亞科受惠全球DRAM供不應求與價格上揚，第三季營收達187.79億元，季增78.4%、年增130.9%，EPS 0.5元，終結長達11季虧損，改寫近14季新高。法人預期第四季價格可望續揚，營運維持強勢。

南電9月營收35.39億元，月減7%、年增19.2%，前三季營收達290.08億元，年增18.8%。先進ABF技術應用、ABF規格升級等因素可望推升營運後續表現。

台塑集團積極推動AI轉型，據企業資料顯示，目前五大公司台塑、南亞、台化、台塑化、河靜鋼鐵，第一階段AI專案達成率已超過七成，創造年效益超過70億元。

其中，南亞規劃的AI專案高達928件，數量最多；台塑投入金額15.75億元居冠。集團仍有815件專案在進行中，預估再投資8.57億元後，將達成年效益17.29億元，下一步目標直指年效益200億元。

此外，台塑行政中心總裁吳嘉昭於台北紡織展指出，紡織業創新與機能性產品研發是未來主軸。南亞攜手日本可樂麗商事開發四大機能纖維，從原料研發到應用設計共創高機能材料新紀元；台化則推動尼龍回收製程，聚焦海洋廢棄漁網再利用，邁向閉鎖循環（Close Loop）系統；福懋展出的eSMORE-TEX™奈米紡絲尼龍防水織物採用全球首創耐隆材質透氣膜，展現循環經濟潛力。

展望第四季，台塑四寶面臨OPEC+增產、中美貿易角力及客戶庫存控管等不確定因素，南亞、台化與台塑化對景氣態度仍保守，僅台塑預期受惠年底備貨與開工率回升，營收可望優於第三季。

不過法人指出，集團內AI轉型與記憶體回升動能仍強，南亞科、南電等科技子公司持續為市場焦點，也為集團營運增添動能。

台塑化 南亞科

