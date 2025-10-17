台積電法說後休息　台股盤中跌逾290點回測5日線

快訊

中央社／ 台北17日電
台積電法人說明會後面臨獲利了結賣壓，台股盤中挫逾290點，最低27351.33點，回測5日均線約27209點。中央社
台積電法人說明會後面臨獲利了結賣壓，台股盤中挫逾290點，最低27351.33點，回測5日均線約27209點。中央社

台積電法人說明會後面臨獲利了結賣壓，今天股價跌逾2%，壓抑台股盤勢，今天加權指數盤中挫逾290點，最低27351.33點，回測5日均線約27209點，電子、半導體及散熱類股回檔休息，航運、記憶體與生技族群有撐。

台股加權指數11時達到27442.07點，下跌205.8點，成交金額約新台幣3422億元；電子類股指數跌1.02%，金融類股跌0.39%。

電子權值股台積電盤中跌至1450元，跌幅2.36%；鴻海續揚至230元，漲逾3%，成交量超過7萬張；聯發科漲至1360元，上揚逾2%。

人工智慧（AI）概念股走勢分歧，緯創盤中跌逾1%，緯穎、廣達跌約1%。傳出接獲戴爾伺服器大單的仁寶勁揚超過6%，在OCP全球峰會展示輝達GB300伺服器新產品的和碩大漲5%。

海運巨擘馬士基（Maersk）股價從低點反彈，帶動貨櫃航運族群轉強，萬海上漲超過4%，陽明漲2.4%，長榮上揚1.3%。散裝航運股價也走高，台航漲幅超過2%，中櫃漲1.5%。

記憶體族群受惠於缺貨與漲價題材，市場看好將啟動持續數年的超級週期，今天南亞科盤中觸漲停104元，華邦電、晶豪科、威剛漲約1%。

