展望驚喜度不足？台積電股價法說會後隨ADR走弱

台積電（2330）17日股價在法說會後隨ADR走弱，外界昨日已在討論第4季與全年展望驚喜度不足，雖然第3季財報好到破表，法人認為，股價長期而言仍將反應台積電在AI領域的優勢，但短期多數展望都在預期內並沒有太大驚喜。台積電現股今日回測五日線，早盤來到1,450元，下跌35元，跟隨昨日ADR走弱。

台積電16日召開法說會，公司如法人預期二度上修全年展望。台積電董事長暨總裁魏哲家說，從市場需求與台積電已宣布的第4季展望來看，台積電將今年全年美元營收的全年成長幅度從上次7月預測接近30%，此次轉為Mid-thirty（30%的中間值約34-36%）。

台積電法說會前外界已預估由於7月展望看來尚未調整全年成長為接近40%，預期此次會二度上調，台積電此次法說會釋出二度上修，符合外界預期上修展望。不過調幅並未超出預測。

台積電16日也公布2025年第3季財務報告，合併營收約新台幣9,899億2千萬元，稅後純益約新台幣4,523億，每股稅後純益（EPS）為新台幣17.44元（折合美國存託憑證每單位為2.92美元）。優於市場預估16元以上水準。雙率也同步優於公司先前預估，2025年第3季毛利率為59.5%，營業利益率為50.6%，稅後純益率則為45.7%。