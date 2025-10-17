鴻海（2317）盤中觸及230！網笑「慶生行情到來」：10月多軍勝率70%

鴻海（2317）昨（16）日股價飆漲7.9%收在223元，今（17）日盤中一度觸及230元，連兩日上漲行情讓眾多投資人雀躍不已，高盛也有將鴻海目標價大提升至400元，升幅達52%，給予「買進」評等。

社群網路上也有不少網友開心討論鴻海股價上漲消息，有網友在臉書社團上發文，笑稱這波上漲是「郭董生日行情」，貼文下引來眾多網友回覆。

鴻海創辦人郭台銘將於10月18日生日，因鴻海上漲時間恰好僅相隔2天，因此眾多網友對於原PO所言「題材面上漲：慶祝創辦人生日」紛紛感到好笑，也有不少持股人在貼文下送上祝福，希望股價能再創高峰，「謝謝郭董開示，已滿上」、「希望漲到他的歲數274」。

另外也有網友以AI回測數據，表示鴻海股價在郭台銘生日（10月18日）前後，歷年常出現「慶生行情」，從2014年至2025年回測觀察，鴻海的10月多頭勝率約7成，僅2014、2018、2020年收黑，其餘年份均收紅。

今年股價一舉突破200元，創下十年來最強慶生行情，也帶動多檔「高含鴻量ETF」同步上漲。