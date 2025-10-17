鴻海（2317）盤中觸及230！網笑「慶生行情到來」：10月多軍勝率70%
鴻海（2317）昨（16）日股價飆漲7.9%收在223元，今（17）日盤中一度觸及230元，連兩日上漲行情讓眾多投資人雀躍不已，高盛也有將鴻海目標價大提升至400元，升幅達52%，給予「買進」評等。
社群網路上也有不少網友開心討論鴻海股價上漲消息，有網友在臉書社團上發文，笑稱這波上漲是「郭董生日行情」，貼文下引來眾多網友回覆。
鴻海創辦人郭台銘將於10月18日生日，因鴻海上漲時間恰好僅相隔2天，因此眾多網友對於原PO所言「題材面上漲：慶祝創辦人生日」紛紛感到好笑，也有不少持股人在貼文下送上祝福，希望股價能再創高峰，「謝謝郭董開示，已滿上」、「希望漲到他的歲數274」。
另外也有網友以AI回測數據，表示鴻海股價在郭台銘生日（10月18日）前後，歷年常出現「慶生行情」，從2014年至2025年回測觀察，鴻海的10月多頭勝率約7成，僅2014、2018、2020年收黑，其餘年份均收紅。
今年股價一舉突破200元，創下十年來最強慶生行情，也帶動多檔「高含鴻量ETF」同步上漲。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言