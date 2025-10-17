台積電法說會後今日台股卻跌 法人建議這些類股可布局

台積電昨日法說會公布多個亮麗的營運數字，原本台股今日行情可期，但是由於周四中國商務部部長與Apple執行長庫克會面時對於美中關係持續緊張的批評，以及美國地區性銀行的信貸風險上升，因此引發美股主要指數大跌，也使得今日台股開盤下跌近250點，台積電今日開盤也下跌30元，目前在1450到1455的價位盤旋。

法人指出，庫克表示近期美中經貿關係出現波動，主要原因是美方推出一系列對華限制措施，嚴重損害中方利益，破壞雙方經貿會談氛圍，使美中關係持續緊張，反映出他對局勢的憂心；另外，美國地區性銀行Western Alliance Bank與Zions Bank揭露涉及貸款詐欺問題，市場擔心借款人的信用狀況可能出現更多裂痕。

在貿易緊張局勢與銀行信貸疑慮的雙重影響下，避險情緒升溫，VIX指數上漲22.63%，股價下挫，美股主要指數收盤跌多漲少作收，使得台股也受連累。

不過，法人對於台股的未來仍正面樂觀。最新美林美銀基金經理人報告指出，54%經理人認為AI已經泡沫化，多位國際AI企業大佬也表示認同，台廠供應鏈則表示目前沒有泡沫化問題，綜觀過去科技泡沫到破滅至少有3~5年的多頭時間，這期間若順利創造實質應用則將形成良性泡沫。

法人分析，台股方面，目前股市處於「戴維斯雙擊」階段，即公司業績持續成長，未來EPS（每股盈餘）、本益比同時被上修，使得股價看起來漲很多，但隨EPS上修，相對本益比就看起來並不高，讓股價持續上漲，因此行情在月線之上，仍可正向偏多看待。

對於選股方向，法人則建議，就產業來看，包括半導體；AI伺服器方面，探針卡、電源、散熱、PCB 等受惠規格升級，都是可持續偏多看待的產業。

先前台積電法說行情已提前開跑，帶動半導體類股輪動上漲，法人表示，除廠務工程之外、材料、先進製程/封裝等族群也輪動表現；法人也指出，資金熱潮千金股不斷增加，帶動同族群比價效應，除了會拉動價格較低的個股之外，主要受惠股股價強勢上漲，也會將帶動周邊零組件個股低檔比價轉強，可留意基期偏低個股轉強布局機會。