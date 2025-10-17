合勤控第3季轉盈且彌平上半年虧損 股價飆漲停、逾8,000張排隊等著買
網通廠合勤控（3704）第3季財報出爐，單季每股純益1.37元，為近十季以來新高，一舉彌平上半年的虧損，累計今年前3季每股純益1.13元；合勤控近期打入一級電信營運商客戶，訂單能見度看到年底，下半年營運可望優於上半年；17日股價跳空以35.65元開高後走高， 衝上漲停35.75元鎖死，排隊買單超過8,300張。
合勤控第3季營收64.17億元，季增3.7%，年增0.2%，毛利率29.88%，創2011年以來新高，營業利益4.82億元，季增237%，較去年同期營業虧損0.75億元，轉為獲利，歸屬母公司業主淨利5.55億元，每股純益1.37元。
合勤控累計前3季營收196.4億元，毛利率25.53%，優於去年同期24.1%，營業利益7.78億元，歸屬母公司業主淨利4.56億元，較去年同期0.62億元大幅成長635%，每股純益1.13元。
合勤控近期打入一級電信營運商客戶，訂單能見度看到年底，看好下半年營運可望優於上半年，今年來自國防標案的營收貢獻將超過去年；合勤控17日以35.65元開高後快速衝上漲停35.75元鎖死，漲停及市價排隊買單超過8,300張。
