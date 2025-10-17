快訊

台積電前三季EPS高達46.75元、期末現金量達2.47兆元，法人預期11月董事會將討論把每季配息從5元提高到6元，殖利率有望回升至1.5%以上。記者黃仲裕／攝影
台積電前三季EPS高達46.75元、期末現金量達2.47兆元，法人預期11月董事會將討論把每季配息從5元提高到6元，殖利率有望回升至1.5%以上。記者黃仲裕／攝影

昨天台積電公布讓法人、投資人雀悅的財務報表之餘，大家是否會擔心「利多出盡」？因為美股的台積電ADR股價真的就跌了1.6%。不過沒關係，因為股價這種事本來就是看長不看短，而且台積電最近一個月的股價漲幅高達16%，適度休息一下才能走更長的路。倒是從亮麗的財務數字裡，可以看出小散戶最關心的台積電「股利」政策，有機會往更好的方向成長啦！

此話怎講？話說在16日的法說會裡，台積電財務長只有說到「維持股東穩定且成長的股利報酬」的一貫說法，但是我們可以大膽的推測：下個月（11月）中旬的例行董事會，將會開始宣布每季「配發6元」的現金股利，也就是從以往每次只加碼「0.5元」的現金股利，直接提高到每次加碼「1元」的金額，理由有三：

一、現金能量充足

台積電財務長在今年的股東會上曾經明確表示，每年自由現金流會有七成，用來發放股利回饋股東。也就是台積電的配息金額是以自由現金流做為依據，而不是從一般上市公司、投資人都認為的稅後淨利而來。

從台積電昨天最新公布第3季的財務報表可以看到，台積電第3季的期末現金量已經達到2.47兆元，比去年同期的1.88兆元，大幅成長了31%。而台積電的配息金額如果從現有的每季5元，提高到每季6元，跳過以往只小小增加的0.5元、直接變成1元，成長的幅度也不過是20%，還遠低於前述期末現金量成長31%的幅度，所以每季再多配個0.5元不成問題。

二、第4季都是多賺的

去年台積電全年每股盈餘45元，可以支撐每季5元的配息，而今年前三季每股盈餘就已經賺了46元，等於接下來的第4季全部都是比去年多賺的，估計每股盈餘會有17元，拿其中的0.5元再來多配一點，真的只是台積電的九牛一毛，所以往後的每季配息增加「1元」，真的是希望無窮喔！

三、拉一點股息殖利率

台積電的管理階層在經營公司之餘，不可能不注重股東、外資法人對股息殖利率的感受，尤其魏董又是上市公司裡少見的幽默風趣、妙語如珠、熟悉時事話題的董事長（例如股市謠傳台積電考慮去中東設廠，魏董直接回應：明天可能就傳出台積電要去非洲設廠），所以「台積電的股息殖利率長期偏低」的話題，魏董一定都有在關注。

從2022到2024年，台積電的年化股息殖利率分別為1.86%、1.43%、1.6%，而台股上市公司的平均股息殖利率大約在3.5~5%的水準。

如果台積電的每季配息只增加0.5元，2025年度就只會配出21元，對照現在大約1450元的股價，股息殖利率就連1.45%都不到，退回到2023年的水準。

如果接下來台積電的每季配息增加1元，2025年度就會配出22元，股息殖利率至少就會拉升到1.52%，數字上真的好看很多。所以魏董如果要怪罪台積電的股息增幅趕不上投資人的期望，就去怪台積電的營運實在太好、股價漲太兇、拉低了股息殖利率吧！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電「第4季是多賺的」跟去年整年相比！專家：每季配息加1元殖利率會好看很多

昨天台積電公布讓法人、投資人雀悅的財務報表之餘，大家是否會擔心「利多出盡」?因為美股的台積電ADR股價真的就跌了1.6%。不過沒關係，因為股價這種事本來就是看長不看短，而且台積電最近一個月的股價漲幅高

