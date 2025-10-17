快訊

台積電法說會報佳音 但ADR卻收跌 股價也開低回測5日線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）法說會報佳音。歐新社
台積電（2330）法說會報佳音。歐新社

台積電（2330）法說會報佳音， 第3季財報亮眼，且二度上修全年展望，美元營收增幅上看36%， 董事長魏哲家強調明年也是健康的一年；不過，台積電ADR周四下跌1.6%，台積電17日早盤也開低， 以1,455元開出， 下跌30元，一度下滑至1,450元， 回測5日線。

台積電在法說會前股價直往上飆新高，16日盤中一度衝達1,495元，創歷史新高， 終場收在1,485元， 也是收盤新高；不過， 法說會後，台積電ADR周四卻是下跌1.6%，收在299.84美元，較台北交易溢價23.70%。

台積電17日以1,455元開出， 下跌30元，股價開低後一度下滑至1,450元， 下跌35元，跌幅2.35%，回測5日線，早盤略有拉升至1,465元，盤中跌幅逾1%。

台積電第3季合併營收9,899.2億元，季增6 %，年增30.3%；稅後純益4,523億元，季增13.6%，年增39.1%，每股純益17.44元；若以美元計算，第3季營收331 億，年增40.8%，季增10.1 %；第3季毛利率為59.5%，營業利益率為50.6%，稅後純益率則為 45.7%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第4季展望，預估合併營收322~334 億美元；若以新台幣30.6 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 59~61%之間；營業利益率預計介於49~51% 之間。

台積電如預期二度上修全年展望，董事長暨總裁魏哲家表示，將今年全年美元營收成長幅度從7月時預測接近30%，上修至Mid-thirty（30%的中間值約34~36%）；魏哲家強調，AI相關需求非常強，加上非AI終端應用溫和復甦，及先進製程需求續強，因此調高今年美元營收年增率為34%至36%，明年也是健康的一年。

台積電法說會報佳音 但ADR卻收跌 股價也開低回測5日線

