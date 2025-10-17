快訊

前檢座逼女證人上床、遭廢律師證又涉詐 還自曝名下有3套房

威嚇普亭上談判桌？川普曝通話談戰斧飛彈：送幾千枚給烏克蘭介意嗎？

富人成功背後藏了什麼？投資7種外表資產、不炫名牌

聽新聞
0:00 / 0:00

台股開盤下跌247點 台積電開低30元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股17日開盤指數下跌247.96點，開盤指數為27,399.91點。中央社
台股17日開盤指數下跌247.96點，開盤指數為27,399.91點。中央社

台股17日開盤指數下跌247.96點，開盤指數為27,399.91點。台積電（2330）開盤價1,455元，下跌30元。

群益投顧表示，短期美股氛圍多空膠著，仍顯承壓；台股9月底以來相對美科技股（Nasdaq 指數）基期明顯偏高，這與買盤積極作多電子次產業有頗大關係，但也形成台股相當程度基期風險，短線估大盤指數在10日線上下震盪整理格局。電子次產業存過熱疑慮，短期選股操作上，強勢電子題材股應嚴守短線技術面停損、停利。 適度轉移部分資金往傳產低基期題材股為宜 。

操作題材可留意：

1.政策偏多產業題材股─非電政策偏多產業題材股，受惠進攻退可守優勢，在軍工股普遍仍處基期修正壓力下，可留意綠能、生技個別題材股表現機會 。

2.輝達機器人概念股─鴻海（2317）攜手輝達衝刺機器人事業，朝關鍵的大腦邁進；在重要元件與機構組件部分，鴻海集團的鴻準（2354）、廣宇（2328）扮演雙箭頭衝鋒。輝達強攻機器人領域，原相（3227）感測IC被視為是「讓機器人更像人類」的關鍵 。

周四（16日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,952.24點，下跌301.07點、跌幅0.65%；S&P500指數下跌0.63%；那斯達克指數下跌0.47%；費半指數上漲0.49%。台積電ADR跌1.6%，收在299.84美元，較台北交易溢價23.70%。

美國兩間汽車相關公司破產引發債信疑慮，同時間，美中貿易緊張與美國政府關門持續影響投資人信心，凸顯多頭市場的脆弱性。

三大法人周四集中市場合計買超237.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超129.5億元，投信買超2億元，自營商（自行買賣）買超41.4億元，自營商（避險）買超64.7億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加96口至459口，其中，外資淨空單增加364口至22,035口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,231口至1,864口。

選擇權未平倉量部分，10月F3大量區買權OI落在28,500點，賣權最大OI落在27,000點 ; 月買權最大OI落在28,500點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.27下降至1.19。VIX指數上升1.12至27.33。外資台指期買權淨金額3.54億元 ; 賣權淨金額0.47億元。整體選擇權籌碼面偏空。

機器人 外資

延伸閱讀

台積電（2330）真神…神山一抖整個台股都在動！達人：0050、006208也是漲翻了

黃金漲幅勝台積電⋯投資人砸4成資產「贏麻了」！網反曝可能套牢原因

台股半導體ETF 衝高價

投信基金規模衝10.5兆

相關新聞

台積電「第4季是多賺的」跟去年整年相比！專家：每季配息加1元殖利率會好看很多

昨天台積電公布讓法人、投資人雀悅的財務報表之餘，大家是否會擔心「利多出盡」？因為美股的台積電ADR股價真的就跌了1.6%。不過沒關係，因為股價這種事本來就是看長不看短，而且台積電最近一個月的股價漲幅高

台股開盤下跌247點 台積電開低30元

台股17日開盤指數下跌247.96點，開盤指數為27,399.91點。台積電（2330）開盤價1,455元，下跌30元。

10年期美債利率創新低、債市多頭終於要到？辣媽：短期內確實偏樂觀

10年期美債殖利率跌破4%，創半年新低，債市多頭蠢動？週四（10/17），美國10年期公債殖利率跌破關鍵心理關卡 4%，最低來到 3.967%，創下自4月7日以來最低水準。 同時，2年期殖利率下探至3.412%，是2022年9月以來最低；30年期殖利率則回落至 4.587%。 這波債市反彈（殖利率下行）背後，有技術面避險壓力、經濟數據轉弱、銀行風險再起等多重推力，也同步帶動美股下跌，銀行類股領跌。

台積電法說會報佳音 但ADR卻收跌 股價也開低回測5日線

台積電（2330）法說會報佳音， 第3季財報亮眼，且二度上修全年展望，美元營收增幅上看36%， 董事長魏哲家強調明年也是...

台股外資回補 AI族紅通通…法人看好短線衝關28K

台股昨（16）日在台積電領軍的AI股群起強揚帶動、外資認錯回補129億元下，指數開高走高，終場勁揚372點收27,647...

國安基金擴增銀彈 有譜 財部持正面態度

民進黨立委郭國文提案修法擴大國安基金規模，並指多數國安基金委員都希望提高，財政部長莊翠雲昨（16）日對此表示，「基本上持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。