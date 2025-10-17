台股開盤下跌247點 台積電開低30元

台股17日開盤指數下跌247.96點，開盤指數為27,399.91點。台積電（2330）開盤價1,455元，下跌30元。

群益投顧表示，短期美股氛圍多空膠著，仍顯承壓；台股9月底以來相對美科技股（Nasdaq 指數）基期明顯偏高，這與買盤積極作多電子次產業有頗大關係，但也形成台股相當程度基期風險，短線估大盤指數在10日線上下震盪整理格局。電子次產業存過熱疑慮，短期選股操作上，強勢電子題材股應嚴守短線技術面停損、停利。 適度轉移部分資金往傳產低基期題材股為宜 。

操作題材可留意：

1.政策偏多產業題材股─非電政策偏多產業題材股，受惠進攻退可守優勢，在軍工股普遍仍處基期修正壓力下，可留意綠能、生技個別題材股表現機會 。

2.輝達機器人概念股─鴻海（2317）攜手輝達衝刺機器人事業，朝關鍵的大腦邁進；在重要元件與機構組件部分，鴻海集團的鴻準（2354）、廣宇（2328）扮演雙箭頭衝鋒。輝達強攻機器人領域，原相（3227）感測IC被視為是「讓機器人更像人類」的關鍵 。

周四（16日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,952.24點，下跌301.07點、跌幅0.65%；S&P500指數下跌0.63%；那斯達克指數下跌0.47%；費半指數上漲0.49%。台積電ADR跌1.6%，收在299.84美元，較台北交易溢價23.70%。

美國兩間汽車相關公司破產引發債信疑慮，同時間，美中貿易緊張與美國政府關門持續影響投資人信心，凸顯多頭市場的脆弱性。

三大法人周四集中市場合計買超237.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超129.5億元，投信買超2億元，自營商（自行買賣）買超41.4億元，自營商（避險）買超64.7億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加96口至459口，其中，外資淨空單增加364口至22,035口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,231口至1,864口。

選擇權未平倉量部分，10月F3大量區買權OI落在28,500點，賣權最大OI落在27,000點 ; 月買權最大OI落在28,500點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.27下降至1.19。VIX指數上升1.12至27.33。外資台指期買權淨金額3.54億元 ; 賣權淨金額0.47億元。整體選擇權籌碼面偏空。