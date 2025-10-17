10年期美債利率創新低、債市多頭終於要到？辣媽：短期內確實偏樂觀

快訊

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
10年期美債殖利率跌破4%，創半年新低。路透
10年期美債殖利率跌破4%，創半年新低，債市多頭蠢動？週四（10/17），美國10年期公債殖利率跌破關鍵心理關卡 4%，最低來到 3.967%，創下自4月7日以來最低水準。

同時，2年期殖利率下探至3.412%，是2022年9月以來最低；30年期殖利率則回落至 4.587%。

這波債市反彈（殖利率下行）背後，有技術面避險壓力、經濟數據轉弱、銀行風險再起等多重推力，也同步帶動美股下跌，銀行類股領跌。

殖利率跌破4%關鍵解讀：三股力量推升債券買盤

1、技術面觸發：4%變成「停損點」選擇權避險壓力助攻

交易所資料顯示，許多交易員早已透過選擇權佈局「殖利率跌破3.85%」的部位，近期未平倉量（Open Interest）急速增加。

當10年債殖利率正式跌破4%，所以之前押錯方向的交易員，可能被迫展開避險操作，帶動更多債券買盤進場、殖利率續跌。

但這因素只是短期的影響，大致參考就好。

2、經濟疲弱訊號浮現：費城聯儲數據大幅不如預期

週四公布的費城地區製造業指數大幅低於市場預期，強化「經濟放緩」的預期。

加上CPI延後公布，通膨資訊空窗下，投資人更傾向保守避險，推升公債需求。

3、信用壓力擴大：近期兩起企業破產引爆銀行風險疑慮

市場傳出中小型銀行放款標準鬆散，涉及的企業接連出現違約或倒閉，引發銀行信用風險連鎖反應(但目前損失規模都不大)。

銀行類股大跌，美股同步回檔，顯示資金明顯轉向防禦性資產。

外部變數升高不確定性 美債變成資金避風港

1、美中貿易摩擦升溫：目前雙方仍在攻防中。

2、美國政府停擺危機仍未解決：延遲CPI公布、預算僵局，使投資人對美國基本面能見度下降。

整體來看，10年期美債殖利率長期以來被視為全球資本成本的基準利率。

當這個關卡正式跌破，尤其是在「經濟轉弱 + 避險情緒升溫 + 技術性買盤堆疊」的背景下，短期內，債市是偏樂觀的。

今年四月以來，真的辛苦各位債券ETF投資人了，隨著關稅不確定性，海湖莊園的傳聞、穆迪調降美國信評，接著又是台幣急升，很多人都轉身離開了。

債券相對股票來說，是波動比較小的資產。但還是得對這個投資工具有更深入的了解，才不會在恐慌時候太匆促做決定。

這段時間分享債市的更新，有時候備感壓力。謝謝很多人私下鼓勵我，讓我有動力繼續分享下去。

過去10-20年，看過債市多次起伏，每次都有新的學習。市場永遠會繼續，債市仍然會時好時壞，只有更耐心的理解這樣的商品，才能幫助你在理財的路上，心裡更踏實。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

