快訊

準颱風「風神」與東北季風將共伴威脅台灣！這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

聽新聞
0:00 / 0:00

台股外資回補 AI族紅通通…法人看好短線衝關28K

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股16日在台積電領軍的AI股群起強揚帶動、外資認錯回補129億元下，指數開高走高，終場勁揚372點收27,647點。聯合報系資料照
台股16日在台積電領軍的AI股群起強揚帶動、外資認錯回補129億元下，指數開高走高，終場勁揚372點收27,647點。聯合報系資料照

台股昨（16）日在台積電（2330）領軍的AI股群起強揚帶動、外資認錯回補129億元下，指數開高走高，終場勁揚372點收27,647點，再創新高，成交量擴增至5,654.8億元。法人預期，在資金潮來襲下，指數近日將直衝28,000點大關。

台積電昨日法說會前吸引買盤進駐，加上高盛證券大升鴻海目標價至400元，引爆市場搶買AI股的氛圍，台積電終場漲20元、收1,485元，再攀新高，絡繹不絕的銀彈同步擴散到整個AI族群。

台股16日觀盤重點與後市展望
台股16日觀盤重點與後市展望

尤其鴻海大漲7.9%，貢獻漲點71點，僅次台積電的161點，加上日月光投控、南亞科、台達電、聯發科、廣達等同步大漲，多頭士氣如虹，推升指數開高收高，終場漲1.3%，再度改寫新紀錄。

台股除指數再寫歷史新高，台指期更大漲533點、收27,822點，同樣創新高。其他創紀錄的亮點，還包括台積電收盤價與市值38.5兆元、上市市值89.2兆元及上市櫃合計96.2兆元、電子類股指數1,646.97點與市值67.4兆元、半導體類股指數862.11點及市值45.7兆元。

除AI股外，包括記憶體、封裝測試、下游硬體組裝等也強勢，電子股躍居領漲焦點；千金股則漲多跌少，因印能科技跌出千金股外，使檔數減少至24檔。

三大法人共買超台股237.7億元，其中外資買超129.5億元，轉賣為買；投信買超2億元；自營商買超106.1億元，連二買、累計買超137.8億元。八大公股行庫則逢高調節，共計賣超36.8億元。

隨台股強勢走揚，市場氛圍轉向積極偏多，除因預期明年台股企業獲利年增率將達二位數、台股目前呈現強勁的多頭排列態勢等基本面、技術面利多外，更重要的是籌碼面。

台積電 台股

延伸閱讀

外資買超117億元！買超華邦電、鴻海最多 台積電收1485元天價卻遭賣超

終止連3賣！外資買超117億「前3名曝光」 敲進DRAM鴻海、調節台積電

台股再創高！「護國神山」台積電領軍 7檔高股息ETF漲幅勝大盤

台積電怎知AI需求是否泡沫？魏哲家曝「背後1行動」：更瞭解客戶看法

相關新聞

台股外資回補 AI族紅通通…法人看好短線衝關28K

台股昨（16）日在台積電領軍的AI股群起強揚帶動、外資認錯回補129億元下，指數開高走高，終場勁揚372點收27,647...

國安基金擴增銀彈 有譜 財部持正面態度

民進黨立委郭國文提案修法擴大國安基金規模，並指多數國安基金委員都希望提高，財政部長莊翠雲昨（16）日對此表示，「基本上持...

鴻海大象跳舞 目標價衝400…高盛看好獲利快速成長

鴻海昨（16）日上演「大象跳舞」，股價飆漲7.9%收223元，漲幅高居前十大權值股之冠，推手來自一份高盛證券最新報告指出...

台股「戴維斯雙擊」行情 有戲

台股近期上演「戴維斯雙擊」行情，受惠於權王台積電法說會捎來的超乎預期利多，法人預期台股現在擁有企業每股獲利（EPS）與本...

內外資按讚「權王」後市

台積電昨（16）日法說會釋出正向訊息，內外資法人紛紛趕在第一時間出具報告，包括滙豐、美銀、高盛、麥格理等證券紛紛再次上調...

在台外資圈中 滙豐給台積電目標價竟已來到「這個價位」

台積電（2330）法說會後，外資圈調高目標價風潮一波接一波。統計至目前為止，在台外資圈中，最新以滙豐證券的2,050元最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。