台股外資回補 AI族紅通通…法人看好短線衝關28K

台股昨（16）日在台積電（2330）領軍的AI股群起強揚帶動、外資認錯回補129億元下，指數開高走高，終場勁揚372點收27,647點，再創新高，成交量擴增至5,654.8億元。法人預期，在資金潮來襲下，指數近日將直衝28,000點大關。

台積電昨日法說會前吸引買盤進駐，加上高盛證券大升鴻海目標價至400元，引爆市場搶買AI股的氛圍，台積電終場漲20元、收1,485元，再攀新高，絡繹不絕的銀彈同步擴散到整個AI族群。

台股16日觀盤重點與後市展望

尤其鴻海大漲7.9%，貢獻漲點71點，僅次台積電的161點，加上日月光投控、南亞科、台達電、聯發科、廣達等同步大漲，多頭士氣如虹，推升指數開高收高，終場漲1.3%，再度改寫新紀錄。

台股除指數再寫歷史新高，台指期更大漲533點、收27,822點，同樣創新高。其他創紀錄的亮點，還包括台積電收盤價與市值38.5兆元、上市市值89.2兆元及上市櫃合計96.2兆元、電子類股指數1,646.97點與市值67.4兆元、半導體類股指數862.11點及市值45.7兆元。

除AI股外，包括記憶體、封裝測試、下游硬體組裝等也強勢，電子股躍居領漲焦點；千金股則漲多跌少，因印能科技跌出千金股外，使檔數減少至24檔。

三大法人共買超台股237.7億元，其中外資買超129.5億元，轉賣為買；投信買超2億元；自營商買超106.1億元，連二買、累計買超137.8億元。八大公股行庫則逢高調節，共計賣超36.8億元。

隨台股強勢走揚，市場氛圍轉向積極偏多，除因預期明年台股企業獲利年增率將達二位數、台股目前呈現強勁的多頭排列態勢等基本面、技術面利多外，更重要的是籌碼面。