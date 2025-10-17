內外資按讚「權王」後市

台積電（2330）昨（16）日法說會釋出正向訊息，內外資法人紛紛趕在第一時間出具報告，包括滙豐、美銀、高盛、麥格理等證券紛紛再次上調目標價，其中尤以匯豐的2,050元最吸睛，居外資圈第二高價。

其他調高目標價的外資，包括美銀1,800元、高盛1,720元、麥格理1,710元、摩根士丹利（大摩）1,688元、德意志1,500元；法巴證券則維持1,361元不變。各外資給予台積電「買進」或「優於大盤」評級。至於台積電目標價目前最高的是Aletheia，喊出2,100元。

滙豐證券亞洲科技研究部門主管李宜家指出，台積電第3季毛利率優於預期，第4季營收與毛利率展望更為樂觀，且AI需求與2奈米積極量產帶來潛在上行空間，使台積電已開始展現出評價重估的潛力，因此相當看好。

美銀半導體產業分析師楊哲瑋指出，台積電對長期成長趨勢變得更為樂觀，且市場地位依然穩固，透過前後段製程確保系統層級效能，同時開始與「客戶的客戶」展開合作，以更好滿足先進製程的需求。展望2026年，2奈米製程是主要焦點之一，預期將成為台積電另一個大型且具長期生命周期的節點。

高盛半導體產業分析師呂昆霖認為，台積電第3季毛利率表現優於預期，而第4季毛利率指引則預示季增約50個基點。而此次法說的重點之一，是台積電對AI的態度比三個月前更加正向，顯示AI需求展望強勁。

麥格理半導體產業分析師賴昱璋表示，從台積電此次法說會可看出，AI帶動的需求依然強勁，將推動獲利不斷成長與超乎預期的動能，加上2、3奈米製程擴張加速、平均售價（ASP）上升有助減輕海外廠毛利稀釋，因此持續看好。