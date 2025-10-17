內外資按讚「權王」後市

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台積電（2330）昨（16）日法說會釋出正向訊息，內外資法人紛紛趕在第一時間出具報告，包括滙豐、美銀、高盛、麥格理等證券紛紛再次上調目標價，其中尤以匯豐的2,050元最吸睛，居外資圈第二高價。

其他調高目標價的外資，包括美銀1,800元、高盛1,720元、麥格理1,710元、摩根士丹利（大摩）1,688元、德意志1,500元；法巴證券則維持1,361元不變。各外資給予台積電「買進」或「優於大盤」評級。至於台積電目標價目前最高的是Aletheia，喊出2,100元。

滙豐證券亞洲科技研究部門主管李宜家指出，台積電第3季毛利率優於預期，第4季營收與毛利率展望更為樂觀，且AI需求與2奈米積極量產帶來潛在上行空間，使台積電已開始展現出評價重估的潛力，因此相當看好。

美銀半導體產業分析師楊哲瑋指出，台積電對長期成長趨勢變得更為樂觀，且市場地位依然穩固，透過前後段製程確保系統層級效能，同時開始與「客戶的客戶」展開合作，以更好滿足先進製程的需求。展望2026年，2奈米製程是主要焦點之一，預期將成為台積電另一個大型且具長期生命周期的節點。

高盛半導體產業分析師呂昆霖認為，台積電第3季毛利率表現優於預期，而第4季毛利率指引則預示季增約50個基點。而此次法說的重點之一，是台積電對AI的態度比三個月前更加正向，顯示AI需求展望強勁。

麥格理半導體產業分析師賴昱璋表示，從台積電此次法說會可看出，AI帶動的需求依然強勁，將推動獲利不斷成長與超乎預期的動能，加上2、3奈米製程擴張加速、平均售價（ASP）上升有助減輕海外廠毛利稀釋，因此持續看好。

台股外資回補 AI族紅通通…法人看好短線衝關28K

台股昨（16）日在台積電領軍的AI股群起強揚帶動、外資認錯回補129億元下，指數開高走高，終場勁揚372點收27,647...

國安基金擴增銀彈 有譜 財部持正面態度

民進黨立委郭國文提案修法擴大國安基金規模，並指多數國安基金委員都希望提高，財政部長莊翠雲昨（16）日對此表示，「基本上持...

鴻海大象跳舞 目標價衝400…高盛看好獲利快速成長

鴻海昨（16）日上演「大象跳舞」，股價飆漲7.9%收223元，漲幅高居前十大權值股之冠，推手來自一份高盛證券最新報告指出...

台股「戴維斯雙擊」行情 有戲

台股近期上演「戴維斯雙擊」行情，受惠於權王台積電法說會捎來的超乎預期利多，法人預期台股現在擁有企業每股獲利（EPS）與本...

在台外資圈中 滙豐給台積電目標價竟已來到「這個價位」

台積電（2330）法說會後，外資圈調高目標價風潮一波接一波。統計至目前為止，在台外資圈中，最新以滙豐證券的2,050元最...

