鴻海大象跳舞 目標價衝400…高盛看好獲利快速成長

鴻海（2317）昨（16）日上演「大象跳舞」，股價飆漲7.9%收223元，漲幅高居前十大權值股之冠，推手來自一份高盛證券最新報告指出，鴻海因AI伺服器業務高速成長、折疊手機趨勢崛起，「已不只是組裝廠，更逐步成為AI與高階電子產品製造的核心供應商」。

高盛給予鴻海「買進」評等，並大升目標價至400元，升幅高達52%，居外資圈最高。外資昨天大舉買超鴻海逾5.5萬張，終止連六賣，是推升股價勁揚的關鍵買盤。

高盛看鴻海

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱在最新出具長達33頁個股報告中指出，鴻海正進入一段快速的獲利成長期，主要由AI伺服器業務帶動。目前鴻海機櫃級AI伺服器出貨量正快速放量，平均銷售單價（ASP）也因產品升級而提升，帶動營益率走高。

而鴻海龐大的AI伺服器業務，除改善營業利益率持續走揚外，也帶動淨利年增率明顯上升，並讓鴻海逐步脫離成長飽和的智慧手機市場，轉向高成長的資料中心市場，這種業務結構的轉變，將推動市場對鴻海估值的重新評價。

另一方面，蘋果2026年將推出首款折疊iPhone，將帶來新的「外觀變革」，對鴻海是另一成長契機。他分析，鴻海上一次本益比創歷史高點是在2017年，當時正值iPhone推出全螢幕設計，同樣是一波形態革新。這次蘋果折疊機問世，可能重演估值提升情境。

此外，張博凱認為，AI伺服器與電動車的全球市場規模，都是iPhone的二倍，將取代iPhone成為鴻海中長期主要成長引擎。

張博凱分析，鴻海的策略能長期穩定取得訂單，原因有三。首先是全球化生產布局：分散地緣政治風險與關稅的不確定性；其次是垂直整合：提升效率；最後是擁有全球大型生產基地：讓客戶取得更好的地域分散優勢。

談到AI市場動態，鴻海董事長劉揚偉日前強調，AI不會泡沫化，仍在早期階段，發展潛力大。他以OpenAI執行長奧特曼宣示每周要生產1GW（10億瓦）算力、規模相當於500億美元（逾新台幣1.5兆元）為例，「這意味市場規模極大」。