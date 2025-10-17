台股「戴維斯雙擊」行情 有戲

台股近期上演「戴維斯雙擊」行情，受惠於權王台積電（2330）法說會捎來的超乎預期利多，法人預期台股現在擁有企業每股獲利（EPS）與本益比（PE）同步上修的雙重加持，有望持續衝向28,000點大關。

萬寶投顧董事長朱成志、台新投顧副總經理黃文清分析，台積電營收、毛利率雙雙締造新猷，帶動台股進入「戴維斯雙擊」階段，意味公司業績持續成長，將帶動未來EPS和本益比同時被上修。儘管股價看似已高，但隨著EPS的上修，本益比便不致顯得過於昂貴，為股價持續上漲奠定基礎。

法人指出，台股漲勢反映出AI供應鏈熱度，加上國內外機構紛紛上調今年台灣GDP成長預期，使整體盤勢在月線之上，仍可正向偏多看待。尤其外資在台積電法說會前連袂上修展望，加上對台股昨天更由賣轉買超，資金動能十分豐沛，為台股續攻28,000點大關增添柴火。不過，台股已連續六個月上漲，近期更出現末升段的「噴出」效果，仍需居高思危。

從技術面觀察，台股價漲量增、跳空創歷史新高，均線呈現多頭排列，短線支撐暫看缺口低點27,275點。法人也提醒，考量台積電自9月以來股價漲幅已逼近三成，台股已普遍反映其基本面利多，短線指數再衝高不宜過度追價，接下來須關注美中關係的發展，及10月衝高後，第4季在明年GDP成長預期放緩的背景下，操作建議出現震盪或壓回時，再逢低擇優介入。