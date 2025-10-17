國安基金擴增銀彈 有譜 財部持正面態度

民進黨立委郭國文提案修法擴大國安基金規模，並指多數國安基金委員都希望提高，財政部長莊翠雲昨（16）日對此表示，「基本上持正面態度」。據了解，財政部傾向不自提版本，而是由立委提案後，再提供意見附和方式來推動。

莊翠雲昨日率領所屬單位首長及國營事業、公股行庫董事長、總經理赴立法院財政委員會業務報告並備詢。國安基金自今年4月9日進場，六個多月以來台股迭創新高，但因台美關稅談判尚未底定，日前舉行例會決議繼續護盤。

財政部正面回應國安基金擴大規模

郭國文質詢時表示，國安基金進場六個月，目前扮演一定角色，但未來包括關稅、地緣政治或中國大陸結構性外溢等不確定性因素，都可能衝擊股市，現在台股市值達90兆，較25年前國安基金成立時已飆漲11倍，基金規模5,000億元占台股市值降到0.5%，財部是否自提版本修法擴大規模？

莊翠雲回應，擴大規模會持續評估，並由國安基金委員會討論。郭國文直言，他已了解委員會大部分都希望提高規模，財政部態度為何？莊翠雲表示，「基本上持正面態度。」

郭國文呼籲，有正面態度也該有積極方法，應積極提出相對應版本，否則會陷入跟財劃法一樣的困境，提出版本才是負責任態度。

依現行國安基金設置管理條例，基金可運用規模為5,000億元，郭國文已於今年4月間提案修法，擬提高基金規模至1兆元，同時將可運用資金二大來源的借款最高額度限制予以刪除，增加籌措財源彈性，讓國安基金可在總額度1兆元內評估動用資金來源比率。郭國文表示，這會期會請財委會召委排案審查。

至於國安基金是否有具體退場計畫？莊翠雲回應，退場必須經過委員會討論決議，今年4月8日國安基金決議進場，隔日就執行安定市場任務，上周召開例行委員會時未決議退場，因為還有不確定性因素存在，現在穩定股市是非常重要的事。

被問到13日台股大跌時，國安基金是否有進場護盤？莊翠雲僅回應，國安基金執行秘書操盤會觀察股市波動情形決定是否買股。