快訊

被迫暫緩關緊資金水龍頭 Fed考慮停止縮表真正原因曝光

周杰倫罕見動怒！魔術師好友搞消失 「牽扯上億糾紛」內幕曝光

在台外資圈中 滙豐給台積電目標價竟已來到「這個價位」

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台積電（2330）法說會後，外資圈調高目標價風潮一波接一波。記者黃仲裕／攝影
台積電（2330）法說會後，外資圈調高目標價風潮一波接一波。記者黃仲裕／攝影

台積電（2330）法說會後，外資圈調高目標價風潮一波接一波。統計至目前為止，在台外資圈中，最新以滙豐證券的2,050元最高，維持「買進」評等不變。

滙豐證券亞洲科技研究部門主管李宜家指出，台積電第3季毛利率優於預期，第4季營收與毛利率展望更為樂觀，且AI需求與2奈米積極量產帶來潛在上行空間，使台積電已開始展現出評價重估的潛力，因此相當看好。

雖然台積電承認海外設廠將造成2025年毛利率稀釋1%-2%，但由於晶圓代工價格上調，特別是2026年第1季，並可能成為「常態事件」，將有助於提升長期毛利率表現，因此李宜家預期未來幾年台積電毛利率可維持在58%-60%，高於過去長期目標53.5%。

由於看好台積電長期成長的營運動能，李宜家上調台積電2026、2027年每股稅後純益各13.8%、20.3%，分別至81.45元與98元新台幣，均高於市場共識，以2026年預估本益比25倍計算，目標價上調至2,050元，維持「買進」評等。

台積電 外資 法說會 營收

延伸閱讀

進場還來得及？台積電法說會釋正向訊息 外資再掀一波目標價上修潮

外資買超117億元！買超華邦電、鴻海最多 台積電收1485元天價卻遭賣超

終止連3賣！外資買超117億「前3名曝光」 敲進DRAM鴻海、調節台積電

整理包／台積電創單季獲利新高 法說會「7大重點」一次看

相關新聞

進場還來得及？台積電法說會釋正向訊息 外資再掀一波目標價上修潮

台積電（2330）16日法說釋出正向訊息，內外資法人紛紛趕在第一時間出具報告，包括滙豐、美銀、高盛、麥格理等證券紛紛再次上調目標價，其中尤以匯豐的2,050元最吸睛，居外資圈第二高價。

外資買超117億元！買超華邦電、鴻海最多 台積電收1485元天價卻遭賣超

台股16日以27,647.87點作收，寫收盤新高，上漲372.16億元，三大法人僅投信小幅賣超，外資則是買超117.84...

高盛直指「這家公司」已不只是組裝廠了 大升目標價至400元

高盛證券指出，鴻海（2317）基於二大因素，包括AI伺服器業務高速成長、摺疊手機趨勢崛起，使該公司已逐步成為AI與高階電...

在台外資圈中 滙豐給台積電目標價竟已來到「這個價位」

台積電（2330）法說會後，外資圈調高目標價風潮一波接一波。統計至目前為止，在台外資圈中，最新以滙豐證券的2,050元最...

三大法人回補235億元！逾七成個股收紅 台積電飆天價、鴻海衝8%

台積電（2330）法說前股價先創高，分別寫下盤中1,495元、收盤1,485元歷史天價，加上南亞科（2408）、華邦電（...

台積電周五股價怎麼跑？ 阮慕驊曝前10次法說會後表現：值得期待

台積電16日下午法說會公布第三季營業毛利率、營業淨利率、純益率，全部超越財測，EPS年比多了4.89元…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。