在台外資圈中 滙豐給台積電目標價竟已來到「這個價位」

台積電（2330）法說會後，外資圈調高目標價風潮一波接一波。統計至目前為止，在台外資圈中，最新以滙豐證券的2,050元最高，維持「買進」評等不變。

滙豐證券亞洲科技研究部門主管李宜家指出，台積電第3季毛利率優於預期，第4季營收與毛利率展望更為樂觀，且AI需求與2奈米積極量產帶來潛在上行空間，使台積電已開始展現出評價重估的潛力，因此相當看好。

雖然台積電承認海外設廠將造成2025年毛利率稀釋1%-2%，但由於晶圓代工價格上調，特別是2026年第1季，並可能成為「常態事件」，將有助於提升長期毛利率表現，因此李宜家預期未來幾年台積電毛利率可維持在58%-60%，高於過去長期目標53.5%。

由於看好台積電長期成長的營運動能，李宜家上調台積電2026、2027年每股稅後純益各13.8%、20.3%，分別至81.45元與98元新台幣，均高於市場共識，以2026年預估本益比25倍計算，目標價上調至2,050元，維持「買進」評等。