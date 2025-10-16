全球股市受惠於四大利多支撐 年底前持續看多

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
法國巴黎銀行財富管理表示，年底全球股市可望延續漲勢，主要受惠於四大利多。示意圖／AI生成
法國巴黎銀行財富管理表示，年底全球股市可望延續漲勢，主要受惠於四大利多。示意圖／AI生成

美中貿易關係波折不斷，全球股市震盪加劇。不過，法國巴黎銀行財富管理表示，年底全球股市可望延續漲勢，主要受惠於四大利多，即金融環境持續寬鬆、企業獲利穩健、第4季季節性利多、市場情緒維持樂觀。

法國巴黎銀行對全球股票的看法上調為「加碼」，對美股從減碼上修到中性。美國經濟目前展現強勁韌性，呈現逆風高飛態勢，似乎不受關稅壓力或勞動市場放緩影響。美國聯準會Fed）啟動降息循環，為受惠於寬鬆金融環境的市場再添動能。美元走弱，將有利於美國大型企業，尤其科技巨頭的獲利。

儘管如此，法巴認為，關稅政策的不確定性仍高，且人工智慧（AI）投資過熱的風險並未完全消除。不過，短期內這些中長期疑慮難以撼動市場信心。在資本限制較低、AI應用持續受到樂觀預期的情況下，即使最終回報率仍不確定，但科技巨頭仍會持續加大AI投資力道。

歐股今年上半年表現亮眼，但第3季起開始盤整，法巴認為，歐元走強壓抑企業獲利預期，尤其是以美國市場為主要營收來源的企業，且匯率逆風仍將持續，因此將歐股從「加碼」調降至中性。在歐股中，建議偏重內需導向的類股，尤其是中小型股及銀行股。

法巴發現，市場對資產多元配置的需求仍強，加上第4季為傳統旺季，整體動能可望延續。法巴持續看好新興市場股票，維持加碼立場，預期新興股市將持續受惠於Fed降息循環與美元走弱；日股也是加碼，利多包括薪資成長、企業獲利穩健，以及企業改革持續推進等。

