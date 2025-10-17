就市論勢／先進製程、記憶體 搶鏡

盤勢分析

近期美股受美中貿易摩擦及地緣政治因素影響，惟市場普遍評估此屬談判過程中的策略性動作，不致造成實質衝擊。中國大陸面臨20日至23日的20屆四中全會召開，戰略上必須強化對美姿態以維護政治立場。

雙方各有制衡籌碼，中國大陸掌控稀土供應，美國控管飛機零件出口，形成相互牽制的局面。預期10月底APEC會議將成緩和轉折點，談判有望向建設性方向發展。

聯準會主席鮑爾14日演講表示美聯儲量化緊縮將接近停止且表示略顯疲軟的勞動力市場中，就業下行風險似乎有所上升，因此推測維持寬鬆政策與降息軌跡將延續，資金面有利支撐美股，科技與AI產業成為市場關注焦點。

台股自4月以來已反彈近萬點，市場尋求健康回檔機會。昨（16）日台積電（2330）法說展望正面，AI領域發展前景持續暢旺。雲端服務供應商2026年資本支出呈正面趨勢，產業基本面未見重大惡化，展現良好韌性。近期回檔屬技術面調整，非趨勢反轉信號，長期多頭格局未改。

投資建議

投資策略鎖定三大重點，第一，台積電相關供應鏈，特別關注先進製程與美國建廠題材；第二，AI產業鏈重心從ASIC轉向輝達供應鏈，散熱、HVDC等產業；第三，看好記憶體族群，無論是在DRAM或是受惠AI Warm Data對於NAND的需求持續增長。