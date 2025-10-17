快訊

台鐵內灣線平交道1男倒臥亡 身上多處創傷…司機員：沒撞到呀

嫌隔壁電視太吵猛刺鄰婦釀命危 台中恐怖男2年前也持刀刺傷鄰居

大雨今晨突襲新北基宜 颱風論壇曝原因：不是東北季風

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦證AI客服 從「回答你」到「理解你」

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

富邦證券董事長程明乾認為，在「2025財訊金融獎」獲得「智能創新應用獎」的人工智慧（AI）客服專案，是富邦證券數位轉型的重要成果，其背後在於運用生成式AI與大型語言模型（LLM），重新建構智能客服的語意辨識與理解能力，使系統從「聽懂問題」進化為「理解需求」，實現由被動回應到主動應對的躍升。

AI系統導入「多樣化問法建議」機制，讓知識庫能透過用戶互動持續進化，形成「客戶參與式」的服務優化循環。所有運算皆於企業專屬雲端環境中執行，兼顧創新效率與資訊安全，展現富邦證券在AI應用上的領先優勢。

此外，富邦證券自製財經影音節目YouTube頻道，2025年訂閱戶已超過20萬，累計觀看次數突破千萬次，充分展現數位影響力；同時，2025年累計專利達46項，居業界之冠，也代表富邦證券在研發與創新上的深耕與努力之耀人成果。

程明乾強調，「永續發展×數位創新，構建金融新未來」是富邦證券正在推動的任務。展望未來，富邦證券將持續深化數位治理與AI應用，強化個人化之金融服務，提升客戶滿意度，並將以「永續發展」與「數位創新」為兩大核心，打造一個兼顧效率又能創造社會價值的金融圈。

在金融業面臨轉型關鍵之際，富邦證券將以穩健的永續經營策略結合創新科技，持續拓展並提供前瞻性與社會價值的金融服務。

富邦 AI 董事長

延伸閱讀

中職／悍勇卡當球迷神隊友 門票折扣還可抽簽名周邊

Fintech 新金融 東聯互動掛牌上櫃、搶攻跨境金流市場

環境部今成立「環境資訊科技司」 象徵啟動AI智慧治理新紀元

玉山黃男州獲年度領袖獎

相關新聞

台股外資回補 AI族紅通通…法人看好短線衝關28K

台股昨（16）日在台積電領軍的AI股群起強揚帶動、外資認錯回補129億元下，指數開高走高，終場勁揚372點收27,647...

國安基金擴增銀彈 有譜 財部持正面態度

民進黨立委郭國文提案修法擴大國安基金規模，並指多數國安基金委員都希望提高，財政部長莊翠雲昨（16）日對此表示，「基本上持...

台股「戴維斯雙擊」行情 有戲

台股近期上演「戴維斯雙擊」行情，受惠於權王台積電法說會捎來的超乎預期利多，法人預期台股現在擁有企業每股獲利（EPS）與本...

鴻海大象跳舞 目標價衝400…高盛看好獲利快速成長

鴻海昨（16）日上演「大象跳舞」，股價飆漲7.9%收223元，漲幅高居前十大權值股之冠，推手來自一份高盛證券最新報告指出...

就市論勢／先進製程、記憶體 搶鏡

近期美股受美中貿易摩擦及地緣政治因素影響，惟市場普遍評估此屬談判過程中的策略性動作，不致造成實質衝擊。中國大陸面臨20日至23日的20屆四中全會召開，戰略上必須強化對美姿態以維護政治立場。

富邦證AI客服 從「回答你」到「理解你」

富邦證券董事長程明乾認為，在「2025財訊金融獎」獲得「智能創新應用獎」的人工智慧（AI）客服專案，是富邦證券數位轉型的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。