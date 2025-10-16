快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

聽新聞
0:00 / 0:00

大摩看800 VDC供應鏈 點讚電源、散熱三台廠

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

摩根士丹利（大摩）於「資料中心電源與散熱」報告中指出，輝達（NVIDIA）800 VDC將會帶動資料中心電源與散熱的整體潛在市場持續增加，估計2026年至2030年間的年複合成長率（CAGR）為30%，台鏈中較看好台達電（2308）、貿聯-KY（3665）、鴻海（2317）等三間，重申「優於大盤」的評等，而光寶科（2301）則維持「中立」。

輝達於13日的開放運算計劃全球峰會（OCP）上，公布其800 VDC基礎設施合作夥伴名單，並預計用於在2027年推出的Kyber機架式伺服器架構，後續將有望帶動電源供應、散熱相關供應鏈暢旺。目前大摩針對台達電、貿聯-KY、鴻海、光寶科四間台廠，目標價分別為1,111元、1,200元、250元以及96.5元。

大摩指出，800 VDC生態系統包括基礎設施供應商、電力與散熱以及晶片製造商。其優勢在於，在不增加額外200公斤銅排之下，為單一伺服器機架供電，並傳輸超過150%的電力，且可節省成本並減輕伺服器機架的重量。

大摩

延伸閱讀

高壓直流電源櫃新黑馬：光寶科

輝達落腳台北機率仍最大 蔣萬安給2解方「已提供北市其他選擇」

美銀、大摩財報優於預期

力積電（6770）做電源晶進AI電力鏈！社群刷一排「相信黃董」

相關新聞

外資買超117億元！買超華邦電、鴻海最多 台積電收1485元天價卻遭賣超

台股16日以27,647.87點作收，寫收盤新高，上漲372.16億元，三大法人僅投信小幅賣超，外資則是買超117.84...

高盛直指「這家公司」已不只是組裝廠了 大升目標價至400元

高盛證券指出，鴻海（2317）基於二大因素，包括AI伺服器業務高速成長、摺疊手機趨勢崛起，使該公司已逐步成為AI與高階電...

三大法人回補235億元！逾七成個股收紅 台積電飆天價、鴻海衝8%

台積電（2330）法說前股價先創高，分別寫下盤中1,495元、收盤1,485元歷史天價，加上南亞科（2408）、華邦電（...

台積電周五股價怎麼跑？ 阮慕驊曝前10次法說會後表現：值得期待

台積電16日下午法說會公布第三季營業毛利率、營業淨利率、純益率，全部超越財測，EPS年比多了4.89元，季比多了2.08元，…

台積電法說會前再創天價 台股大漲372點收27,647點同創新高

台股16日再創新高，早盤以27,337點開出後，盤中最高一度拉升至27,732點，終場收在27,647點，上漲372點，...

台積電第三季每股盈餘17.44元、年增39% 毛利率59.5%

台積電公布 2025 年第三季財務報告,合併營收約新台幣 9,899 億 2 千萬元,稅後純益約新台幣 4,523 億,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。