大摩看800 VDC供應鏈 點讚電源、散熱三台廠

摩根士丹利（大摩）於「資料中心電源與散熱」報告中指出，輝達（NVIDIA）800 VDC將會帶動資料中心電源與散熱的整體潛在市場持續增加，估計2026年至2030年間的年複合成長率（CAGR）為30%，台鏈中較看好台達電（2308）、貿聯-KY（3665）、鴻海（2317）等三間，重申「優於大盤」的評等，而光寶科（2301）則維持「中立」。

輝達於13日的開放運算計劃全球峰會（OCP）上，公布其800 VDC基礎設施合作夥伴名單，並預計用於在2027年推出的Kyber機架式伺服器架構，後續將有望帶動電源供應、散熱相關供應鏈暢旺。目前大摩針對台達電、貿聯-KY、鴻海、光寶科四間台廠，目標價分別為1,111元、1,200元、250元以及96.5元。

大摩指出，800 VDC生態系統包括基礎設施供應商、電力與散熱以及晶片製造商。其優勢在於，在不增加額外200公斤銅排之下，為單一伺服器機架供電，並傳輸超過150%的電力，且可節省成本並減輕伺服器機架的重量。