快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

聽新聞
0:00 / 0:00

外資買超117億元！買超華邦電、鴻海最多 台積電收1485元天價卻遭賣超

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

台股16日以27,647.87點作收，寫收盤新高，上漲372.16億元，三大法人僅投信小幅賣超，外資則是買超117.84億元，統計外資買賣超個股發現，華邦電（2344）、鴻海（2317）分居外資買超前兩名，賣超最多的則是台新新光金（2887），另外，台積電（2330）收在1,485元，創收盤歷史新高，卻慘遭外資賣超6,983張。

台股早盤以27,337.32點開出，上漲61.614點，權王台積電開平走高，一度拉升至1,495元，創歷史新高，終場收1,485元，上漲20元，寫收盤新高，鴻海、聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、南亞科（2408）、華邦電等勁揚，大盤指數一度衝達27,732.78點，寫下盤中歷史高點，終場收在27,647.87點，上漲372.16點。

三大法人買超235.18億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超117.84億元，投信賣超0.52億元；自營商買超（合計）117.85億元，其中自營商（自行買賣）買超53.15億元、自營商（避險）買超64.7億元。

以外資買超前十名個股來看，華邦電以漲停44元收盤，成交量居最高，外資買超65,396張；鴻海大漲，盤中一度拉升至225.5元，終場收223元，站上各均線，外資買超55,939張，終止連六賣；但衝上收盤新高價的台積電卻是遭到外資賣超6,983張。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

外資 台積電 台股 三大法人

延伸閱讀

終止連3賣！外資買超117億「前3名曝光」 敲進DRAM鴻海、調節台積電

台積電怎知AI需求是否泡沫？魏哲家曝「背後1行動」：更瞭解客戶看法

三大法人回補235億元！逾七成個股收紅 台積電飆天價、鴻海衝8%

魏哲家：台積電已在美國取得第二塊地 為擴增AI應用預做準備

相關新聞

外資買超117億元！買超華邦電、鴻海最多 台積電收1485元天價卻遭賣超

台股16日以27,647.87點作收，寫收盤新高，上漲372.16億元，三大法人僅投信小幅賣超，外資則是買超117.84...

高盛直指「這家公司」已不只是組裝廠了 大升目標價至400元

高盛證券指出，鴻海（2317）基於二大因素，包括AI伺服器業務高速成長、摺疊手機趨勢崛起，使該公司已逐步成為AI與高階電...

三大法人回補235億元！逾七成個股收紅 台積電飆天價、鴻海衝8%

台積電（2330）法說前股價先創高，分別寫下盤中1,495元、收盤1,485元歷史天價，加上南亞科（2408）、華邦電（...

台積電周五股價怎麼跑？ 阮慕驊曝前10次法說會後表現：值得期待

台積電16日下午法說會公布第三季營業毛利率、營業淨利率、純益率，全部超越財測，EPS年比多了4.89元，季比多了2.08元，…

台積電法說會前再創天價 台股大漲372點收27,647點同創新高

台股16日再創新高，早盤以27,337點開出後，盤中最高一度拉升至27,732點，終場收在27,647點，上漲372點，...

台積電第三季每股盈餘17.44元、年增39% 毛利率59.5%

台積電公布 2025 年第三季財務報告,合併營收約新台幣 9,899 億 2 千萬元,稅後純益約新台幣 4,523 億,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。