外資買超117億元！買超華邦電、鴻海最多 台積電收1485元天價卻遭賣超

台股16日以27,647.87點作收，寫收盤新高，上漲372.16億元，三大法人僅投信小幅賣超，外資則是買超117.84億元，統計外資買賣超個股發現，華邦電（2344）、鴻海（2317）分居外資買超前兩名，賣超最多的則是台新新光金（2887），另外，台積電（2330）收在1,485元，創收盤歷史新高，卻慘遭外資賣超6,983張。

台股早盤以27,337.32點開出，上漲61.614點，權王台積電開平走高，一度拉升至1,495元，創歷史新高，終場收1,485元，上漲20元，寫收盤新高，鴻海、聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、南亞科（2408）、華邦電等勁揚，大盤指數一度衝達27,732.78點，寫下盤中歷史高點，終場收在27,647.87點，上漲372.16點。

三大法人買超235.18億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超117.84億元，投信賣超0.52億元；自營商買超（合計）117.85億元，其中自營商（自行買賣）買超53.15億元、自營商（避險）買超64.7億元。

以外資買超前十名個股來看，華邦電以漲停44元收盤，成交量居最高，外資買超65,396張；鴻海大漲，盤中一度拉升至225.5元，終場收223元，站上各均線，外資買超55,939張，終止連六賣；但衝上收盤新高價的台積電卻是遭到外資賣超6,983張。