快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

亞洲資本市場高峰論壇圓滿召開 擘畫亞洲資產管理新藍圖

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
亞洲資本市場高峰論壇貴賓共同合影。圖／證交所提供
亞洲資本市場高峰論壇貴賓共同合影。圖／證交所提供

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會主辦的「臺灣週」系列活動重頭戲—「亞洲資本市場高峰論壇」於10月16日假台北寒舍艾美飯店盛大舉行。本論壇由臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所以及投信投顧公會共同協辦，藉由國際論壇交流，創造合作契機，吸引國際交易所、機構投資人與金融業者超過150位嘉賓參與盛會。

本次論壇聚焦三大主軸，匯聚來自國際交易所、資產管理公司及監理機關的重要代表，從制度創新、投資策略到金融科技應用，全面探討亞洲資本市場的未來路徑與跨界協作模式。

首場重量級座談「亞洲市場未來發展新契機」，由貝萊德董事總經理Nicholas Peach主持，與談嘉賓包括臺灣證券交易所董事長林修銘、東京證券交易所社長岩永守幸，以及Nasdaq FinTech資深副總R.G. Manalac。分別就國際金融趨勢與區域合作機會展開高端對話，分享國際金融環境變遷下區域合作的新動能。臺灣證券交易所林修銘董事長表示，在全球AI產業爆發性成長下，資本市場表現十分亮眼，台股市值持續增長，上市總市值已超過新台幣80兆元。另為協助主管機關推動亞資中心重點業務，已成立推動辦公室及專屬網站，深化國內外交流合作，並有效整合資源。未來證交所將從創新板推動、企業價值提升、金融商品創新、人才培育等面向，全面布局，並進一步與各國進行多方面的合作。

第二場座談以「全球市場波動下債券ETF之機會與挑戰」為題，由櫃買中心董事長簡立忠主持，邀請彭博指數亞太區指數產品負責人莊戟、中信金控證券事業長張浴澤、聯博投信董事長翁振國及凱基投信董事長丁紹曾，共同探討台灣債券ETF市場的現況與未來發展方向。櫃買中心簡董事長表示，台灣債券ETF市場目前已發行超過100檔，資產規模接近新台幣3兆元，位居亞太地區首位，除了代表投資人對債券ETF接受度高，也反映出台灣在管理制度、監理環境與產品設計上的優勢。與談者提出，今年在利率、地緣政治與匯率環境皆高度震盪下，債券ETF憑藉穩健收益突顯優勢，並點出未來市場發展將聚焦於目標到期、多幣別及主動式ETF等創新產品，滿足退休理財與多元配置需求。隨著制度完善與創新深化，臺灣有望鞏固亞太領導地位，成為國際資產管理重要據點。

第三場座談「國際投資機構的進駐與未來趨勢」，由投信投顧公會理事長尤昭文及博觀資本創辦人谷蘭舍共同主持，安聯投資亞太區股票首席投資總監薛永輝、摩根資產管理董事總經理Philippe El-Asmar、野村資產管理資深董事總經理鈴木健一，及MSCI執行董事Priscilla Luk共同參與，透過與國際金融與資產管理業者交流，分享國際資金佈局與區域整合之成功經驗，探索協作新生態。

本次論壇透過三大核心議題，系統性梳理市場新機遇、產品創新與國際動向，不僅強化跨境合作與對話，更為推動台灣成為亞洲資產管理中心注入實質新動能。與會各界菁英踴躍參與、深入交流，共同勾勒亞洲資本市場的創新藍圖，為台灣資本市場發展帶來嶄新契機。

延伸閱讀

「亞洲資產管理中心論壇」與「IR &Engagement新趨勢」雙論壇圓滿落幕

國泰投信總座張雍川：股六債四 伺機進場

亞資中心論壇 彭金隆衝資產管理 打「大贏、小輸」組合拳

摩根投信插旗ETF市場

相關新聞

外資買超117億元！買超華邦電、鴻海最多 台積電收1485元天價卻遭賣超

台股16日以27,647.87點作收，寫收盤新高，上漲372.16億元，三大法人僅投信小幅賣超，外資則是買超117.84...

高盛直指「這家公司」已不只是組裝廠了 大升目標價至400元

高盛證券指出，鴻海（2317）基於二大因素，包括AI伺服器業務高速成長、摺疊手機趨勢崛起，使該公司已逐步成為AI與高階電...

三大法人回補235億元！逾七成個股收紅 台積電飆天價、鴻海衝8%

台積電（2330）法說前股價先創高，分別寫下盤中1,495元、收盤1,485元歷史天價，加上南亞科（2408）、華邦電（...

台積電周五股價怎麼跑？ 阮慕驊曝前10次法說會後表現：值得期待

台積電16日下午法說會公布第三季營業毛利率、營業淨利率、純益率，全部超越財測，EPS年比多了4.89元，季比多了2.08元，…

台積電法說會前再創天價 台股大漲372點收27,647點同創新高

台股16日再創新高，早盤以27,337點開出後，盤中最高一度拉升至27,732點，終場收在27,647點，上漲372點，...

台積電第三季每股盈餘17.44元、年增39% 毛利率59.5%

台積電公布 2025 年第三季財務報告,合併營收約新台幣 9,899 億 2 千萬元,稅後純益約新台幣 4,523 億,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。