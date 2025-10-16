終止連3賣！外資買超117億「前3名曝光」 敲進DRAM鴻海、調節台積電

快訊

台北16日電
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台積電下午召開法說會，市場樂觀期待，帶動集中市場指數今天終場上漲372.16點，收在27647.87點，再創收盤新高，成交值新台幣5465.58億元。根據證交所統計，三大法人合計買超235.18億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天買超117.84億元，終止連3賣；自營商也買超117.86億元，投信小賣5223萬元。

個股方面，外資今天買超前3名分別為華邦電6萬5396張、鴻海5萬5938張，以及群益台灣精選高息2萬7090張。

除了居首的華邦電，外資今天也買超另1檔DRAM股南亞科2萬5248張排第4。

賣超榜方面，外資今天賣超前3名為台新新光金3萬8327張、緯創1萬9158張及玉山金1萬6698張。值得注意的是，外資今天賣超台積電7774張排第9。

針對台積電於今天台股盤後召開法說會，國泰證期顧問部協理蔡明翰認為「表現很好，但沒有太多亮點」。由於台股短線衝得有點快，預料接下來震盪難免，但長線趨勢不變。

蔡明翰分析，台積電第3季毛利率比預期好，整體表現正向，但好像沒有太多驚喜。根據近2年經驗，隨著AI狂潮來襲，台積電每次法說結果大致都是優於預期，但股價在法說會前多半已反應，法說會後陷入整理機率高，等到經過整理後股價再慢慢墊高。因此蔡明翰建議投資人別追高，「買黑不買紅」。

