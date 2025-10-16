三大法人回補235億元！逾七成個股收紅 台積電飆天價、鴻海衝8%

台積電（2330）法說前股價先創高，分別寫下盤中1,495元、收盤1,485元歷史天價，加上南亞科（2408）、華邦電（2344）以及鴻海（2317）、日月光投控（3711）、台達電（2308）、聯發科（2454）等電子權值要角連袂勁揚，拉抬台股大盤16日同步刷新盤中27,732.78點、收盤27,647.87點雙高，續漲372.16點，成交值增至5,465億元；統計上市公司12家漲停、794家上漲、254家下跌，上櫃6家漲停、506家上漲、240家下跌，整體逾7成收紅。三大法人也止步連3賣，反手買超235.18億元。

統計三大法人16日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超117.84億元，投信賣超0.52億元；自營商買超（合計）117.85億元，其中自營商（自行買賣）買超53.15億元、自營商（避險）買超64.7億元。

盤面上，記憶體產業持續釋出供給緊俏消息，吸引買盤積極搶進，華邦電、群聯（8299）、南亞科、創見（2451）、宇瞻（8271）、品安（8088）、華東（8110）等7檔強勢漲停作收。此外，鴻海獲美系外資調高目標價至400元，董座劉揚偉並喊出「AI剛開始、不會泡沫化」，16日鴻海強漲7.99%、收223元，直接躍過全短均，鴻家軍廣宇（2328）、乙盛-KY（5243）、訊芯-KY（6451）、京鼎（3413）、臻鼎-KY（4958）、鴻準（2354）、AMAX-KY（6933）等隨之勁揚。

統計成交值超過百億元個股有8檔，股價除南電（8046）持平外、其餘皆漲，華邦電、南亞科、景碩（3189）更高掛漲停。依序為：台積電556.12億元，股價漲1.37%、收1,485元；鴻海330.14億元，股價漲7.99%、收223元；南電208.75億元，股價持平於281.5元；華邦電189.47億元，股價漲10%、收44元；景碩136.38億元，股價漲9.67%、收147.5元；南亞科130.22億元，股價漲9.97%、收94.9元；強茂（2481）113.67億元，股價漲1.06%、收85.7元；欣興（3037）107.83億元，股價漲4.42%、收165.5元。

統計成交量超過十萬大張個股有8檔，泛記憶體族群人氣紅不讓！唯一金釵為台新新光金，但股價卻收低0.76%。依序為：華邦電成交435,558張；力積電成交291,664張，股價漲3.6%、收28.8元；華新（1605）成交157,191張，股價漲9.94%、收29.85元；鴻海成交150,358張，南亞科成交138,449張；台新新光金成交132,536張，股價跌0.76%、收19.65元；強茂成交129,476張；元大台灣50（0050）成交112,579張，股價漲1.94%、收63元。